Карен Карапетян и Эдуардо Эрнекян обсудили вопросы расширения сотрудничества

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял аргентинского предпринимателя, благотворителя армянского происхождения Эдуардо Эрнекяна.

Премьер-министр высоко оценил деятельность Эдуардо Эрнекяна в нашей стране, отметил, что он является одним из самых крупных и успешных инвесторов в экономике Армении, и Правительство готово продолжить результативное сотрудничество.

Карен Карапетян и Эдуардо Эрнекян обменялись мнениями касательно хода совместно осуществляемых в Армении программ, а также перспектив реализации новых проектов в различных сферах. В частности, собеседники обсудили вопросы, касающиеся инвестиционных программ строительства солнечной электростанции в Армавирской области, строительства Мегринской гидроэлектростанции, развития инфраструктур ереванского аэропорта «Звартноц» и гюмрийского аэропорта «Ширак» и стимулирования туризма, строительства в бывшем здании Министерства иностранных дел. Премьер-министр представил шаги, осуществляемые в направлении развития экономики Армении и также проинформировал, что Правительство создает Центр стратегических инициатив, который будет служить площадкой для воплощения в жизнь совместных программ в рамках сотрудничества государства и частного сектора. Карен Карапетян отметил, что Правительство придает важное значение постоянной обратной связи с инвесторами, предпринимателями и открыто для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес и формирования комфортной бизнес-среды.

Приветствуя инициированные Правительством реформы, господин Эрнекян отметил, что продолжит осуществлять в Армении инвестиционные программы и одновременно выразил готовность через своего представителя принять участие в работах Центра стратегических инициатив.