Усиление гражданского общества Армении, как условие для обеспечения демократического будущего страны

Степан Григорян,

Политолог, руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству

События, произошедшие в Армении в последние три-четыре года показывают, что в стране есть серьезный демократический потенциал. Большое число протестных акций, например движения «Платим 100 драм» и «Электрик Ереван», которые были против поднятия цен на общественный транспорт и тарифов на электроэнергию, Движения против Конституционной реформы, по защите безопасности Нагорного Карабаха, в поддержку вооруженной группы «Сасна Црер», захватившей полк патрульно-постовой службы полиции в Ереване, протестные акции работников химического комбината «Наирит» и многие другие, показывают, что в Армении есть активная часть общества, понимающая необходимость серьезных реформ в стране, необходимость настоящей борьбы против коррупции, демонополизации отдельных секторов экономики, а так же борьбы с олигархией.

Уже сегодня граждане Армении понимают, что означает наличие монополий, которые искусственно поддерживая высокие цены на газ, бензин, нефтепродукты и отдельные виды товаров питания (сахар, муку и др.), буквально уничтожают страну, делая ее неконкурентоспособной не только с Европой, но и с соседними странами как Грузия, Иран и Турция. Здесь можно привести много примеров подтверждающих мои слова: так, из-за искусственных барьеров и монополий авиабилеты в Армении исключительно дороги, поэтому многие туроператоры привозят туристов в страну через аэропорты Грузии, где цены на авиабилеты в разы более низкие. Больно смотреть, как армянский бизнес, из-за искусственно высоких цен на сырье, вынужден «переезжать» в соседние страны. Негодование людей вызывает факт, что в Армении газ доходит до потребителей за цену в два раза выше, нежели цена на газ продаваемая «Газпромом» Украине и Грузии. Та же монополия на сахар (эту монополию контролирует один из олигархов приближенных к власти, по совместительству депутат Национального Собрания Армении), приводит не только к неконкурентоспособности на внешних рынках тех отраслей экономики, в которых используется это сырье, но и к серьезному ухудшению социальной ситуации внутри Армении.

Уже сегодня многие понимают, что продавая свой голос на выборах олигархам либо коррумпированным чиновникам, они потом расплачиваются гораздо дороже. Т.к. избираясь в местные органы власти, либо Национальное Собрание Армении олигархи и коррумпированные чиновники проводят законы и решения, которые исходят не из общественных, а из их личных интересов. Помню, как десять лет назад один из армянских олигархов (также по совместительству депутат Национального Собрания, который является главным импортером иностранных сигарет в Армению), провел в парламенте решение, по которому с ввозимых в Армению иностранных сигарет сняли акцизы. Это новшество привело к тому, что производимые в Армении сигареты местными фабриками оказались искусственно более дорогими, чем иностранные. А это уже, несколько позже, привело к развалу значительной части местной промышленности сигарет и потере тысяч рабочих мест.

Тот факт, что все это граждане Армении знают и прекрасно понимают, является результатом серьезной работы, проделанной за последние годы, как общественными организациями, экспертами, политологами, так и отдельными политическими партиями и их лидерами, ориентированными на демократические ценности и принципы.

Общественные организации, эксперты, политологи и неформальные группы молодежи

Как известно, в Армении зарегистрировано около 5 000 общественных организаций и фондов, однако малая часть из них (около 3-5%) является независимой, имеющей свою точку зрения на те, или иные вопросы и которые предлагают альтернативу по самым разным вопросам. Это относится как к организациям занимающимся региональными, экономическими, экологическими и энергетическими проблемами, так и борьбой с коррупцией, улучшением законодательства и защитой прав человека. Так вот, именно эти 3-5% общественных организаций, вместе с независимыми экспертами и политологами, а также неформальные группы молодежи смогли серьезно изменить парадигму развития событий в Армении в последние три-четыре года! Уверен, что ближайшей целью политической элиты Армении должно стать вовлечение лидеров этих общественных организаций, экспертов, политологов и лидеров неформальных групп молодежи во властные структуры и парламентские институты. Т.е., они из субьектов оказывающих влияние на принимающих решения сами должны стать принимающими решения.

Действительно, время показало неспособность сегодняшней армянской власти и правящей политической элиты адекватно реагировать на вызовы и угрозы, встающие перед Арменией. К сожалению, власти Армении не реагируют адекватно на то огромное число малых и больших проблем, которые встают перед страной. Акции протеста, которые идут в Армении практически непрерывно, указывают на необходимость неотлагательного решения этих проблем. Однако мы пока видим лишь имитационные действия властей.

Помню, когда власти Армении пошли на изменение конституционного строя в Армении с переходом на парламентскую форму правления (соответствующий референдум был проведен в декабре 2015 года), то они приводили огромное число аргументов в пользу такой реформы. Так, они говорили, что в парламентской форме правления возрастет роль партий и именно они будут после победы на выборах формировать исполнительную власть, что многопартийность обеспечит связь с народом и т.д. и т.п.

А теперь посмотрим, как на практике были реализованы эти обещания во время местных выборов состоявшихся 2 октября 2016 года в Ванадзоре и Гюмри. В этих городах Армении 2 октября выбирались местные Советы, которые и должны были после выборов определить, по результатам большинства в Советах, кто же будут мерами этих городов.

Так, в Ванадзоре, после выборов, трем оппозиционным силам, набравшим вместе около 50% голосов избирателей удалось сформировать блок («Светлая Армения», «Процветающая Армения» и «Армянское возрождение» смогли после выборов подписать меморандум о сотрудничестве), что согласно конституционным реформам автоматически давало им право предлагать кандидатуру мэра Ванадзора. Однако, власти через манипуляции на закрытом голосовании мэра смогли провести кандидата от Республиканской партии, которая на выборах набрала всего лишь 37% голосов избирателей, т.е. навязали своего мэра большинству граждан, в нарушение логики конституционных реформ и закона о выборах.

Похожая ситуация была в Гюмри, и здесь правящая Республиканская партия не смогла набрать большинство голосов избирателей, однако им «помогли» в окружной избирательной комиссии подарив два бонусных мандата (это было за счет спорной интерпретации Закона о выборах). Т.е. выборы в Ванадзоре и Гюмри показали, насколько власти Армении не готовы уважать выбор граждан Армении, а значит и не способны адекватно реагировать на вызовы времени.

Еще ранее, в Раздане, 17 апреля 2016 года состоялись выборы мэра города (эти выборы проходили по старой выборной системе, когда граждане Армении напрямую выбирали мэров городов страны). Странным образом, согласно данным Центральной избирательной комиссии Армении, на выборах победу в четвертый раз одержал действующий мэр, представитель правящей Республиканской партии. А ведь к этой партии у граждан очень серьезные претензии. В то время, как его основной конкурент, оппозиционер Сасун Микаелян, представляющий партию «Гражданский договор» получил громадное число голосов, но все равно оказался вторым. Т.е. выборы в Раздане, в апреле, показали, насколько власти Армении не готовы добровольно уступить власть, даже в небольшом городе. А ведь время диктует необходимость в обновлении власти и в проведении серьезных реформ, а не имитации активных действий.

Вместе с тем, в процессах этих местных выборов мы увидели и положительные тенденции, когда в местные Советы городов выбрались, либо приняли активное участие в предвыборной кампании многие новые политические партии с политическими программами демократического характера («Светлая Армения», «ГАЛА», «Гражданский договор» и др.). Кроме того, после парламентских выборов 1990 года (тогда, на выборах, победу над армянскими коммунистами одержали представители оппозиционного, в то время, Армянского Общенационального Движения), выборы в Ванадзоре и Гюмри стали первыми, когда оппозиционные партии собрали вместе больше голосов, нежели правящая Республиканская партия, а в Ванадзоре, в самом Совете города, оппозиция имеет устойчивое большинство.

Неспособность властей Армении адекватно реагировать на вызовы и угрозы стоящие перед страной особенно ярко проявилась в апреле 2016 года, когда Азербайджан начал боевые действия против Нагорного Карабаха. Они были настолько парализованы, что защиту безопасности людей взяли на себя низовые звенья армянской Армии и добровольцы, а политическую поддержку в мире карабахцам оказали независимые эксперты, общественные деятели и политические лидеры от оппозиции. Сомневаюсь, что такие власти способны на ведение интенсивных и ответственных переговоров с Азербайджаном, а так же способны на инициирование новых идей для решения карабахской проблемы (отмечу, что особой конструктивностью не отличается и руководство Азербайджана).

Думаем, что захват поста патрульно-постовой службы в Ереване 17 июля 2016 года вооруженной группой людей (кстати, требовавших освобождения всех политзаключенных и отставку президента), был логическим ответом на неадекватные и нерасторопные действия властей Армении в последние годы. Фактически люди поняли, что в Армении смена власти через выборные процедуры невозможна, что власти не хотят реально бороться с коррупцией и монополиями, не в состоянии исправить тяжелейшее социальное положение граждан и т.д. и т.п. Именно в таких ситуациях, у отдельных людей в обществе, рождается идея решения политических проблем силовыми способами. Не случайно, что вооруженная группа «Сасна Црер», захватившая здание полиции имела серьезную поддержку у населения Армении, а ведь в демократическом обществе, такие действия расценивались бы как недопустимые, близкие к тому, что называется терроризмом. Но в нашей стране, еще далекой от классической демократии, этот поступок был расценен как восстание патриотов против тирании.

В сентябре 2016 года власти Армении, в конце концов, осознав, что надо что-то делать пошли на смену правительства. Время покажет, оправдает ли хоть какие-то надежды людей новое правительство, однако уже тот факт, что оно формировалось без опоры на широкую политическую и общественную базу (т.е. назначения делались без консультаций даже с руководством правящей партии), уже говорит о небольших шансах на успех. Чего ждали граждане страны: очевидно, они хотели новых выборов, где будут избраны новые политические силы и лица, а новое Правительство, по результатам выборов, будет опираться на широкую коалицию политических сил, общественных лидеров и ведущих экспертов страны. Только в этом случае можно было-бы надеяться на возвращение доверия граждан к властям Армении и тогда люди с готовностью бы вовлеклись в реформирование страны. Однако ничего такого мы пока не видим.

Сейчас идет период ожидания. В середине октября новое правительство Армении представило новую программу, с большим количеством обещаний: однако люди в Армении ждут не обещаний а действий, т.к. ситуация предельно ясна в смысле того, что надо делать.

Каковы главные задачи гражданского общества Армении (общественных организаций, экспертов, политологов и неформальных групп молодежи) в современных условиях

Оказывать постоянное давление на правительство (soft power) с целью побудить его, на реальную борьбу с коррупцией и монополиями

Быть медиатором между властью и гражданами, т.к. действующая власть из-за ее долгой несменяемости потеряла контакт с населением Армении

Инициирование новых идей, поднятие проблем и подготовка исследований в самых разных областях для их презентации государственным институтам власти

Отстаивание суверенитета Армении, т.к., к сожалению, за последние годы власти передали огромное число обьектов энергетики, связи, систем безопасности и железные дороги России. После вступления в Евразийский Экономический Союз мы также потеряли суверенное право на свободную торговлю с другими странами мира

Продвижение сотрудничества с ЕС, т.к. развитие демократии в Армении без сотрудничества с ЕС будет серьезно осложнено. Как известно, в рамках сотрудничества ЕС с Арменией в программе «Восточного Партнерства» вовлечение в него гражданского сектора Армении было важнейшим условием этого сотрудничества. Во время подготовки «Договора по Ассоциации» между Правительством Армении и Европейской Комиссией, в 2009 - 2013 годах, многие общественные организации и эксперты были вовлечены в процессы в качестве наблюдателей, либо экспертов. Весь процесс был транспарентным для всего армянского общества, а мнение гражданского общества учитывалось на самом высоком уровне. А вот наше членство в Евразийском Экономическом Союзе уже не предполагает сотрудничества с независимыми институтами гражданского общества. Да и у многих членов этого Союза нет такой традиции.

Сотрудничество с политическими партиями, борющимися за укрепление демократии в стране и распространение информации о демократических ценностях и принципах.

Конечно, в странах с развитой демократией некоторые из перечисленных задач были бы либо не актуальны, либо просто не нужны. Кроме того, было-бы правильно разделять функции партий и общественных организаций в стране, однако в Армении находящейся все еще в транзитном процессе от коммунистической системы к демократии (и застрявшей в авторитарном коррупционном правлении) необходимы нестандартные решения. Т.е. необходимо целенаправленно усиливать роль гражданского общества с акцентом сотрудничества с демократическими политическими силами. Именно независимые общественные организации, эксперты и политологи имеют доверие в обществе и, сотрудничая с партиями, могут оздоровить атмосферу в политической среде.

Действительно, в Армении политические партии, в том числе часть оппозиционных, дискредитированы частой сменой позиций по принципиальным вопросам и компромиссами с исполнительной властью. Чего уже стоит то, что за вступление в Евразийский Экономический Союз, в Национальном Собрании Армении в декабре 2014 года проголосовали почти все оппозиционные партии (исключение составила лишь маленькая фракция «Наследие» состоящая из пяти депутатов). Поэтому необходимо инициирование, как новых политических сил, так и сотрудничество партий с общественными организациями, экспертами и политологами. Этот процесс уже начат, так успехи партий «Светлая Армения», «ГАЛА» и «Гражданский договор» показывает насколько полезно создание новых партий на демократической основе и их сотрудничество с разными общественными организациями и экспертами. Кстати, лидеры партий «Светлая Армения» и «Гражданский договор», Эдмон Марукян и Никол Пашинян в Национальном Собрании Армении проголосовали против вступления в Евразийский Экономический Союз.

Думаю, что политическая элита Армении могла бы взять на вооружение пример соседней Грузии, когда после «революции роз» 2004 года, новое правительство и новый президент страны Михаил Саакашвили начали вовлекать сотни представителей общественных организаций и экспертного сообщества в государственные структуры, либо в работу парламентских институтов власти. Эту инициативу продолжили лидеры «Грузинской Мечты», во главе с Бидзиной Иванишвили пришедшие к власти в Грузии в 2012 году. Во время последних парламентских выборов в Грузии 8 октября 2016 года, как «Грузинская Мечта» так и главная оппозиционная сила «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили включили в свои партийные списки большое число экспертов и общественных деятелей (например, они составили более 50% от списка «Единого национального движения»).

Эта инициатива грузинской политической элиты сыграла большую роль в том, что сегодня в Грузии уровень коррупции достаточно низок, а в экономике очевидна конкуренция и отсутствие монополий. Сегодня в год, в Грузию на отдых приезжает более 6 миллионов туристов, что в 5-6 раз больше чем в Армению. Сама эта цифра говорит о многом и в том числе о том, какая огромная там проделана работа для создания благоприятных условий для туристов, в том числе низких цен на авиабилеты и проживание в гостиницах и мотелях. Этого невозможно было бы добиться без серьезной борьбы против коррупции и монополий в стране, а тем более без поддержки гражданского общества страны. Фактически, в Грузии поняли необходимость превращения части гражданского общества страны, из субъектов оказывающих влияние на принимающих решения, в лица сами принимающие решения.

Программа "Улучшение обсуждений по политике безопасности в Армении" (NED)

Армянский Институт Международных Отношений и Безопасности (АИМОБ)