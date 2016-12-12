Эдмон Марукян: “Вместе мы сможем действовать в интересах и во благо Республики Армения”

Председатель партии “Светлая Армения” Эдмон Марукян, касаясь подписанного сегодня меморандума о совместной политической деятельности с партиями “Гражданский договор” и “Республика”, заявил, что для него сегодня чрезвычайно ответственный и обязывающий день, поскольку благдаря объединению можно очень быстро “облечь в плоть и кровь” свои мечты и видения.

По словам Марукяна, когда год назад было объявлено о создании партии “Светлая Армения” и шел процесс разработки ее задач, члены партии были уверены в том, что единственным залогом достижения перелома и успехов в стране является объединение усилий деятелей, имеющих одни и те же мечты и чаяния.

“Мы никогда не пропагандировали ненависть и антогонизм. Люди, у которых много светлых видений, могут объединиться и объединить свои усилия и потенциал во имя развития Республики Армения”,- отметил в своем выступлении Эдмон Марукян.

Основной целью нового объединения лидер партии назвал создание государства, защищающего прогресс, демократию, права и свободы человека.

Эдмонд Марукян заверил, что они не пожалеют сил и энергии на то, чтобы превратить доставшуюся им государственность во благо не только для граждан Армении, но и для всего армянства.

Своих коллег из партий “Гражданский договор” и “Республика” Марукян заверил в том, что в лице “Светлой Армении” они приобрели “безоговорочного, не идущего на торг” патнера. “Мы уверены в том, что вместе сможем действовать в интересах и во благо Республики Армения”,- подчеркнул Эдмон Марукян.

Фото с фейсбуковской страницы Э.Марукяна