Четверг, 22 декабря

Օбщество

Староста Цовагюха о своем “Брабусе” и огромных пахотных землях



Руководитель общины Цовагюх Гегаркуникской области Ваграм Геворкян в рамках прошедших 2 октября выборах в органы местной власти представил в избирательную комиссию декларацию, в которой указал большое число единиц недвижимости. 

Геворкян задекларировал 2 квартиры в городе Севане и Цовагюхе, каждая из которых площадью 40 кв.м, а также недостроенный особняк в Цовагюхе. На правах совместной собственности староста владеет приусадебным участком площадью 1200 кв.м, пахотными землями площадью 0,6 га и землями под сенокос площадью 0,7 га.  

На правах единоличной собственности Геворкян задекларировал 10 га пахотной земли и 12,8 га земли под сенокос. Все эти земли находятся в пределах административных границ Цовагюха.

В беседе с Hetq.am 32-летний руководитель общины сказал, что земельные участки приобрел в 2005-2006  гг., когда “занимался бизнесом”. По словам Геворкяна, речь идет о животноводстве. В те годы он имел небольшую животноводческую ферму и сумел приобрести имущество. Отметим, что, согласно официальной биографии Ваграма Геворкяна, в те годы он был студентом, в 2006-ом окончил Государственный аграрный университет Армении, получив специальность экономиста.   

После учебы Геворкян занимал исключительно государственные должности. В 2007-2008 гг. он работал в администрации Цовагюха, в 2009-ом был главным специалистом в аппарате руководителя общины. В 2011 г. стал заместителем руководителя общины, а 28 сентября 2012 г. – руководителем общины.

Свыше 20 га земель Геворкян предоставил под сенокос жителям соседних общин, которые взамен платят лишь налог на землю. 

На вопрос, когда и за сколько был приобретен автомобиль марки «Мерседес G500» 2002 г. выпуска, Ваграм Геворкян ответил: “Папа подарил в 2012 году”.

Отец старосты не занимается бизнесом, он живет и работает в Российской Федерации. 

Ваграм Геворкян задекларировал также доход в размере 1 млн 440 тыс. драмов, который образуется за счет зарплаты, а также денежные средства на сумму 1,2 млн драмов.

 

 


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Комментарии (6)
1. ընթերցող17:22 - 12 декабря, 2016
Հոդվածից չի երեւում ամենակարեւորը՝ իր կերպարը, որպես պիտանի մարդու, համայնքի ղեկավարի, աշխատավորի եւ հարեւանի: Կարծում եմ սխալ է մարդու մասին դատել միայն նրանով որ հողեր է ձեռք բերել ու մերսեդես է քշում:
2. հայորդի15:35 - 13 декабря, 2016
Ընթերցող. Գյուղացի ուսանողն ինչ գումարով է 20-ից ավելի հեկտար հողատարածք ձեռք բերել։ Ես քաջ սանոթ եմ այս երեվույթին։ Սյունիքի մարզում գյուղապետերը տասնյակ հեկտարներով արոտավայրեր և անտառներ ունեն սեփականաշնորհված։ Հարց է առաջանում՝ այդ 100 հազար դրամ աշխատավարձով ինչպես են միլիարդների հասնող գույք ձեղք բերում։
3. ընթերցող17:16 - 13 декабря, 2016
2 - ին: Բան չունեմ ասելու հարգելիս, բացի նրանից որ ավելի լավ է մեկն առնի ու մշակի, քան թե հողն ընկած մնա ու վայրենանա, եթե զոռով չի խլել խեղճերից, իհարկե: Դա էլ ես նկատի եմ ունեցել իմ կոմենտում: Իսկ փողը պապան է բերել ռուսաստանից իր ասելով: Ինչու չհավատամ?
4. Վանիկ19:08 - 13 декабря, 2016
2012-ին եղել եմ Ծովագյուղում ընտրական հանձնաժողովի անդամ՝ նշանակված Ժառանգություն կուսակցության կողմից, երբ Վահրամ Գեւորգյանն ընտրվում էր որպես գյուղապետ։ Պետք է ասել, որ նա հաղթել է ընտրություններում առանց ընտրակեղծիքների։ Եթե չհաշվենք, որ նա ընտրողներին ընտրական տեղամաս բերում էր իր տաքսի սերվիսի ավտոմեքենաներով (գուցե ուրիշի անունով է գրանցված, քանի որ, ինչպես նկատեցինք, այդ մասին խոսք չկա իր հայտարարագրում), ի դեպ, մրցակիցն էլ այդ առումով ետ չէր մնում։ Գյուղացիներն ընդհանուր առմամբ դրական են վերաբերվում երիտասարդ գյուղապետին, պատմում են նրա արած լավ գործերի, բարեգործությունների մասին։ Ըստ ինձ, նրա միակ թերությունն այն է, որ հանրապետական կուսակցության անդամ է, եւ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում ու 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի ժամանակ աշխատել է Սերժիկ Սարգսյանի օգտին։ Ապացուցյը՝ այն խայտառակ, իրականությունից հեռու թվերն են, որ գրանցվել են Ծովագյուղի երկու ընտրատեղամասերում։
5. ԱՐՄԱՆ21:30 - 14 декабря, 2016
Կներեք հազար անգամ բայց եթե դուք անձամբ այդ մարդուն չեք ճանաչում ուրեմն մի ենթադրություններ ու կեղծ փաստարկներ մեջ բերեք ։ Այսօր յուրաքանչյուր ծովագյուղցի ավելի լավ է ապրում քան քաղաքում ապրողները; ՈՒ այդ ամենը միայն այս մարդու շնորհիվ , որովհետև նա ամեն բան անում է հանուն իր գյուղի և հանուն իր գյուղացու համար; ՈԻ թող ոչ մեկին չհետաքրքրի իր ունեցվածքի չափը , որովհետև նա իր հալալ քրտինքով է այդ ամենին հասել ։
6. Վանիկ23:23 - 16 декабря, 2016
Հարգելի Արման, թույլ տվեք չհամաձայնել, որ Վահրամի գյուղապետ դառնալուց հետո ծովագյուղցիներն ավելի լավ են սկսել ապրել, քան քաղաքում ապրողները։ Փաստ է, որ այսօր շատ ծովագյուղցիներ գտնվում են արտագնա աշխատանքներում, փաստ է, որ շատ ծովագյուղցիներ աթար են վառում։ Այո, կան բարեկեցիկ կյանքով ապրող ծովագյուղցիներ, բայց դա Վահրամի շնորհիվ չէ, այլ այդ մարդկանց անսահման աշխատասիրության, որոնք 25-50 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն են պահում։ Ինչ վերաբերում է ունեցվածքին, եթե նա պաշտոնյա է, ապա այն պետք է դառնա հանրային հետաքրքրության առարկա։ Իսկ գուցե այն գյուղի բյուջեի հաշվին կուտակված հարստությո՞ւն է։ Իսկ առհասարակ գյուղապետերը ոչ միայն հալալ քրտինքով պետք հարստություն դիզեն, այլեւ նպաստեն, որ համայնքի բնակչությունն էլ դրա հավասար հնարավորություններն ունենա։
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