Староста Цовагюха о своем “Брабусе” и огромных пахотных землях

Руководитель общины Цовагюх Гегаркуникской области Ваграм Геворкян в рамках прошедших 2 октября выборах в органы местной власти представил в избирательную комиссию декларацию, в которой указал большое число единиц недвижимости.

Геворкян задекларировал 2 квартиры в городе Севане и Цовагюхе, каждая из которых площадью 40 кв.м, а также недостроенный особняк в Цовагюхе. На правах совместной собственности староста владеет приусадебным участком площадью 1200 кв.м, пахотными землями площадью 0,6 га и землями под сенокос площадью 0,7 га.

На правах единоличной собственности Геворкян задекларировал 10 га пахотной земли и 12,8 га земли под сенокос. Все эти земли находятся в пределах административных границ Цовагюха.

В беседе с Hetq.am 32-летний руководитель общины сказал, что земельные участки приобрел в 2005-2006 гг., когда “занимался бизнесом”. По словам Геворкяна, речь идет о животноводстве. В те годы он имел небольшую животноводческую ферму и сумел приобрести имущество. Отметим, что, согласно официальной биографии Ваграма Геворкяна, в те годы он был студентом, в 2006-ом окончил Государственный аграрный университет Армении, получив специальность экономиста.

После учебы Геворкян занимал исключительно государственные должности. В 2007-2008 гг. он работал в администрации Цовагюха, в 2009-ом был главным специалистом в аппарате руководителя общины. В 2011 г. стал заместителем руководителя общины, а 28 сентября 2012 г. – руководителем общины.

Свыше 20 га земель Геворкян предоставил под сенокос жителям соседних общин, которые взамен платят лишь налог на землю.

На вопрос, когда и за сколько был приобретен автомобиль марки «Мерседес G500» 2002 г. выпуска, Ваграм Геворкян ответил: “Папа подарил в 2012 году”.

Отец старосты не занимается бизнесом, он живет и работает в Российской Федерации.

Ваграм Геворкян задекларировал также доход в размере 1 млн 440 тыс. драмов, который образуется за счет зарплаты, а также денежные средства на сумму 1,2 млн драмов.