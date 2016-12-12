В ИТ-сфере достигнут 20-процентный рост: предварительные расчеты фонда “Инкубатор предприятий”

На сегодняшний день в сфере информационных технологий Армении действует 540 компаний, работают 16 тысяч специалистов. В этом году оборот в указанной сфере превысил 500 тыс. долларов США. Доля ИТ-сферы в ВВП составляет 6%. Эти статистические данные привел на сегодняшней пресс-конференции директор фонда “Инкубатор предприятий” Баграт Енгибарян.

По его словам, объем оборота в ИТ-сфере по сравнению с прошлым годом вырос на 20%.

В опубликованном в прошлом году исследовании “Инкубатора предприятий” отмечалось, что оборот составил 560 млн долларов. Следовательно, если в этом году зарегистрирован 20-процентный рост этого показателя, то можно предположить, что он превышает 600 млн долларов. Оконательные данные фонд планирует представить в начале будущего года.

По количеству новосозданных ИТ-организаций, по идеям и объемам вложений в эту сферу 2016 год стал беспрецедентным, отметил Енгибарян.

Касаясь основной программы 2017 г., директор фонда сказал, что первоочередной целью “Инкубатора предприятий” является реализация проектов создания Инженерного города и Центра кибербезопасности.

Фото: “Фотолур”