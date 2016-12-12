“Этого парня убивают, медленно уничтожают…” – сигнализирует брат Артура Саркисяна, доставившего хлеб группе “Сасна црер”

“Я бы попросил руководство, не убивать методично Артура. Я знаю, его убивают, медленно уничтожают… Его должны ценить за его поступок”,- сказал в беседе с Hetq.am Арсен Саркисян, брат Артура Саркисяна, который 26 июля этого года доставил еду членам находящейся на территории полка Патрульно-постовой службы группы “Сасна црер”, а сейчас уже пятый месяц находится под арестом.

Сегодня брат Артура приехал в Ереван, чтобы передать брату посылку, но узнал, что его перевели в больницу. “Мне сказали, что в воскресенье ночью Артура увезли в медцентр “Эребуни”.

“Насколько же это было срочно, если в воскресенье заключенного доставили из тюрьмы в больницу”,- отметил Арсен. Пока он добирался до больницы “Эребуни”, брата вновь перевезли в уголовно-исполнительное учреждение “Нубарашен”.

Завтра Арсен намерен отправиться в тюрьму, чтобы повидаться с братом. По его словам, за пять месяцев Артуру разрешили только одно свидание – с матерью. Артур ей сказал, что не сожалеет о своем поступке. “Он такой человек. Мужчины, фактически, есть, но в этой стране их уничтожают”,- подчеркнул Арсен Саркисян.

Сегодня адвокаты Артура Саркисяна Тигран Егорян и Давид Гюрджян сообщили, что их подзащитный имеет серьезные проблемы со здоровьем. Они направили заявления в Министерство юстиции, управление УИУ, администрацию тюрьмы “Нубарашен” и офис Защитника прав человека. Адвокаты требуют принять меры для проведения обследования и оказания медицинской помощи Артуру Саркисяну, перевести его в гражданскую больницу, обеспечить надлежащее лечение и уход.

С момента ареста у Артура Саркисяна постоянные боли, ему каждый день делают обезболивающий укол.

В письме адвокатов говорится, что в сентябре у А.Саркисяна усилились боли в различных частях телах, в том числе в области живота, однако помощь ему так и не была оказана. В конце концов Артур обратился к заместителю начальника УИУ “Нубарашен” Назаряну, который наконец пригласил врача (не сотрудника тюрьмы). Тот заявил, что для оказания соответствующей медпомощи необходимо заявление.

Согласно сообщению адвокатов, 10 декабря у Артура Саркисяна началось головокружение, тошнота, рвота. 11 декабря уже была кровавая рвота, и от администрации УИУ “Нубарашен” вновь потребовали пригласить врача. Пришел тюремный врач и предложил обезболивающее, измерил давление, которое было 110/160, сказал, что серьезной проблемы нет, и ушел. Требование Артура Саркисяна вызвать скорую помощь было отклонено. Спустя 15-20 минут крови при рвоте стало больше. Снова пригласили врача. Пришел тот же тюремный врач, и опять требование вызвать скорую помощь было отклонено. Только после того, как в течение двух-трех часов состояние Артура Саркисяна заметно ухудшилось, его увезли в медцентр “Эребуни”.

Там было проведено обследование, обнаружены эрозия и трещина пищевода, проблемы желудочно-кишечного тракта. Артуру назначили лечение, после чего опять доставили в УИУ “Нубарашен”, где назначенное лечение ему не было предоставлено.

Начальник отдела общественных связей управления УИУ Гор Глечян сказал, что Артур Саркисян находится под наблюдением врачей. Однако в своем письме адвокаты отмечают, что эффективное лечение этих болезней в условиях тюрьмы невозможно. “Важным компонентом лечения болезней желудочно-кишечного тракта является специальная диета, которая в тюрьме “Нубарашен” отсутствует. Удовлетворительными нельзя считать и условия содержания Артура Саркисяна, учитывая то обстоятельство, что по положению на 12 декабря камера, в которой он содержится, а также помещения, предназначенные для отдельных свиданий, не отпаливались”,- отмечается в заявлении адвокатов.

У Артура Саркисяна болезнь Бехтерева, которую он получил во время службы в армии. Он также перенес операцию на позвоночнике, имеет довольно большую грыжу белой линии живота. Артур – инвалид 2-ой группы. Во время Арцахской войны доставлял еду ополченцам и был ранен. Его движения ограничены, он нуждается в специальных условиях.

Отметим, что болезнь Бехтерева включена в список болезней, не совместимых с отбыванием наказания (решение правительства 825-Ն, 2016 г.),

Адвокаты Егорян и Гюрджян отмечают, что безразличие к состоянию здоровья их подзащитного, отсутствие ухода и неудовлетворительные условия содержания могут иметь опасные последствия для его жизни и здоровья.

Напомним, что 26 июля группа “Сасна црер” распространила заявление о том, что некий гражданин по имени Артур Саркисян, загрузив свой личный автомобиль продуктами питания, прорвал полицейское оцепление и с опасностью для жизни доставил хлеб находящимся на территории полка ППС.

Артур Саркисян обвиняется в содействии удержанию заложников, перевозке и хранению оружия и боеприпасов. Однако изначально основанием для его ареста послужило предварительное обвинение, по которому ему вменяли в вину те же деяния, что и членам группы “Сасна црер”. Суды отклонили ходатайства адвокатов об освобождении Артура Саркисяна под залог. В одном из решений об отказе читаем: “Отсутствие ранее судимости у Артура Саркисяна, наличие у него постоянного местожительства, состояние его здоровье, наличие дипломов, свидетельствующих об окончании четырех высших учебных заведений, сами по себе не могут рассматриваться основанием для того, чтобы считать применение залога в качестве альтернативной меры пресечения допустимым”.