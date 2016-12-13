Непостроенный Новый Алеппо и пожертвованные Грантом Варданяном 42 млн драмов

Идея строительства в городе Аштараке (Арагацотнская область) микрорайона Новый Алеппо так и не осуществилась. Заявления на приобретение квартир в Новом Алеппо (именно так должен был называться новый микрорайон) подали 660 сирийских армян. Для реализации проекта требовалось 25 млн долларов, которые должны были собрать армяне из Сирии и благотворители.

Однако программа не осуществилась, так как ни первая, ни вторая сторона денег не собрали. Правда, благотворители пожертвовали 52 млн драмов, и большую часть суммы – 42 млн – передал предприниматель Грант Варданян.

Координатором программы была назначена общественная организация “Центр по координации проблем сирийских армян” во главе с Министерством диаспоры РА.

Полтора года назад руководитель Центра Лена Аладжян в беседе сообщила Hetq.am, что 10 млн из 52 млн драмов были выделены на проведение геологических работ на территории, выделенной под строительство Нового Алеппо, а 42 млн вложены в банк “АКБА Кредит Агриколь”.

Отметим, что никаких изменений ни в программе, ни в вопросе пожертвоваванных сумм не произошло. Деньги, по словам Лены Аладжян, продолжаются храниться в том же банке.

На вопрос, в каких целях будут использованы эти средства и нельзя ли потратить их на удовлетворение сегодняшних нужд сирийских армян, г-жа Аладжян ответила, что эта сумма была выделена с конкретной целью, использовать ее на другие нужды сирийских армян можно только в том случае, если такое предложение поступит от наследников Гранта Варданяна.