Перепалка между Заруи Постанджян и Николом Пашиняном

Сегодня вНациональном Собрании обсуждался во втором чтении проект закона о компенсации ущерба жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения, который стал поводом для перепалок. Сперва поспорили депутат фракции Армянского национального конгресса Грант Багратян и председательствовавшая на заседании Эрмине Нагдалян, затем депутат фракции АНК Никол Пашинян и депутат фракции “Наследие” Заруи Постанджян.

Перепалка между последними началась после того, как Пашинян в своем выступлении сказал, что перечисляемые в фонд страхования жизни военнослужащих 1000 драмов будут предоставлены не властям, а семьям военнослужащих. В ответ Постанджян с места закричала, что деньги предназначены именно для властей и что создаваемый фонд будет принадлежать им.

Пашинян несколько раз призвал свою коллегу позволить ему объяснить, почему он так считает, а председательствовавший на заседании Эдуард Шармазанов попросил Постанджян записаться, если она хочет выступить, и проявлять уважение друг к другу.