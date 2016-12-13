Умер Армен Ерицян

Несколько минут назад умер министр чрезвычайных ситуаций РА Армен Ерицян. Эту информацию подтвердила и руководитель управления по связям с общественностью МЧС Нана Гндоян.

Напомним, что министр ЧС со вчерашнего дня находился в медцентре "Наири".