Четверг, 22 декабря

Օбщество

Умер Армен Ерицян



Несколько минут назад умер министр чрезвычайных ситуаций РА Армен Ерицян. Эту информацию подтвердила и руководитель управления  по связям с общественностью МЧС Нана Гндоян. 

Напомним, что  министр ЧС со вчерашнего дня находился в медцентре "Наири". 


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