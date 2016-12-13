Молодежный оркестр “повзрослел” и сменит название

По инициативе Министерства культуры РА Государственный молодежный оркестр Армении будет переименован в Государственный симфонический оркестр Армении. Вопрос уже включен в повестку ближайшего заседания правительства.

Согласно проекту Минкульта, изменение название предоставит оркестру широкие возможности для выступления на международной арене и равной конкуренции на различных мировых площадках.

“Оркестр имеет возможность представлять Армению в качестве музыкального государства во всем мире. Однако слово “молодежный” в названии оркестра ограничивает его возможность выступать на международной арене, поскольку молодежные оркестры не имеют четкого концертного репертуара и дают всего 3-4 концерта в год с одним и тем же репертуаром”,- говорится в проекте.

После переименования оркестр сможет сотрудничать с крупными мировыми агентствами.

Отметим, что за свою 10-летнюю творческую деятельность Государственный молодежный оркестр Армении представил на суд слушателя более 500 концертных программ, осуществлял онлайн-трансляцию концертов.

В 2016 г. по инициативе оркестра в программу международного конкурса имени Арама Хачатуряна была включена специальность “дирижирование”.

После переименования оркестра в ГНКО “Государственный симфонический оркестр Армении” будут действовать три коллектива – симфонический оркестр, молодежный оркестр и хор, в состав которого войдут молодые исполнители из всех областей Армении и Арцаха.