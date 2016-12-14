Четверг, 22 декабря

Проект закона о 1000 драмах принят во втором чтении



Национальное Собрание 98 голосами “за”, двумя “против” и при одном воздержавшемся приняло во втором чтении проекта закона “О возмещении ущерба жизни и здоровью, причиненного военнослужащим при защите Республики Армения”. Этот документ больше известен как проект закона о 1000 драмах.

Напомним, что вчера по инициативе правительства было созвано внеочередное заседание НС, в повестку которого вошли почти три десятка вопросов. Первым обсуждался именно этот законопроект, который до этого вызвал бурные обсуждения.

 


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