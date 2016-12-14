Чамбаракский рокфор продается через Фейсбук

29 ноября жители города Чамбарака и соседних сел организовали акцию протеста перед зданием завода компании “Аштарак-кат”, требуя выплатить им задолженность по заготовленному молоку. Фермеры уже несколько месяцев не могут получить деньги за свой товар, а работники завода – зарплату. Только в Чабараке долг компании превысил 70 млн драмов.

После акции протеста дирекция завода решила вместо денег раздать чамбаракцам сыр рокфор, что поставило их перед новой проблемой – как реализовать 60 тонн сыра.

Два дня назад фермер Арутюн Мнацаканян написал на своей страничке в Фейсбуке, что мэр Чамбарака связался с ним и Ваграмом Миракяном, попросив реализовать около 60 тонн сырья для производства сыра. После звонка Мнацаканян вместе с Миракяном приехали в Чамбарак, забрали образцы сыра и отправили их для продажи трем компаниям России и Грузии.

До получения ответа образцы были переданы для проведения экспертизы в лабораторию Национального аграрного университета Армении с целью проверки наличия в них запрещенных веществ и вредных микробов.

“О том, что чамбаракцам вместо зарплаты раздали сыр, я услышал по радио. Примерно через неделю позвонил мэр и сказал, что ему дали мой номер телефона и сказали, что я могу помочь в вопросе реализации”,- рассказал нам Арутюн Мнацаканян.

Решив не дожидаться ответа зарубежных компаний, предприниматели осуществили шаги по реализации сыра на внутреннем рынке через социальную сеть “Фейсбук”.

Уже получен заказ примерно на 4 тонны. Мнацаканян считает, что посредством онлайн-продажи можно реализовать 25 тонн. “Онлайн-продажа оправдала себя. Убежден, что нашему примеру последуют и другие”,- сказал Арутюн. И хотя на данный момент реализацией сыра занимаются лишь он и Ваграм Миракян, Арутюн считает, что в дело должны быть волечены человек 15, что позволит полностью реализовать продукцию.

Чамбаракцам сыр выдали по цене 2000 драмов, но после перевозки в Ереван, переработки, упаковки, выплаты налогов, рокфор будет продаваться за 3000 драмов.

Для того, чтобы заказать сыр, необходимо оставить соответствующую запись на фейсбуковской страничке Арутюна Мнацаканяна.

В беседе с нами мэр Чамбарака Юрик Авалян отметил, что для реализации 60 тонн сыра они обратились к некоторым организациям и частным лицам, но ощутимых результатов пока нет. С дирекцией “Аштарак-кат” достигнуто согласие о получении вместо денег сыра, поскольку чамбаракцы поняли, что собственник не сможет погасить задолженность перед ними, и теперь вся надежда на реализацию оставшегося на заводе сыра.

Как отметил Ю.Авалян, в Армении рокфор продается с трудом. Недавно заводу удалось продать около трех тонн сыра, благодаря чему некоторые крестьяне получили свои деньги. Но это лишь ничтожная часть задолженности в 70 млн драмов.

Фото с фейсбуковской страницы Арутюна Мнацаканяна