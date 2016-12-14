Парламент обсуждает проект закона о криминализации незаконного обогащения должностных лиц

Внесением изменений и дополнений в проекты “О внесении дополнения в Уголовный кодекс РА” и “О внесении дополнения в Кодекс уголовного судопроизводства РА” предлагается установить ответственность в отношении тех представляющих декларации должностных лиц, у которых зафиксировано увеличение имущества или уменьшение обязательств без обоснования полученных доходов. Об этом на сегодняшнем внеочередном заседании Национального Собрания заявила министр юстиции Арпине Ованнисян.

Глава Минюста считает очевидным, что данный проект закона касается незаконного обогащения и его криминализации.

Согласно законопроекту, субъектами незаконного обогащения будут считаться представляющие декларацию должностные лица и взаимосвязанные с ними граждане.

В качестве санкции для этого состава преступления рассматриваются лишение свободы или лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Одним из наиболее спорных и часто обсуждаемых вопросов является соотношение доказательной базы обогащения и презумпции невиновности, отметила Арпине Ованнисян.

Ссылаясь на международный опыт, министр сообщила, что процесс незаконного обогащения криминализирован в различных странах, однако каждое государство должно учитывать особенности своей правовой системы.