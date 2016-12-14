Инвестиции, недвижимость и компании Вардана Айвазяна в Тбилиси

Депутат парламентской фракции Республиканской партии Армении, председатель постоянной комиссии по экономическим вопросам Национальноо Собрания РА Вардан Айвазян имеет недвижимость в столице Грузии Тбилиси. Здесь же он основал компании, вложив в них десятки тысяч долларов, что, однако, в декларации не указал.

Уроженец села Табацхур Боржомского района Вардан Айвазян при президенте Саакашвили имел тесные связи с представителями властей страны, благодаря чему в те годы пустил глубокие корни в сфере бизнеса в Грузии.

Согласно документам, полученным нами из реестра недвижимости Грузии, в мае 2008 г. Вардан Айвазян зарегистрировал имущественное право и приобрел квартиру на 6-ом этаже дома N1 по улице Кавтарадзе в Тбилиси. Площадь квартиры 112 кв.м. Улица Кавтарадзе расположена недалеко от центра, в одном из благоустроенных кварталов грузинской столицы.

Строительство многоквартирного дома началось в 2007 г., а 5 мая 2008 г., когда депутат подписал договор купли-продажи квартиры, здание все еще строилось. Согласно этому документу, в 2008 г. за еще не построенную квартиру Айвазян заплатил 125.600 лари, что на сегодняшний день эквивалентно 50.000 долларов. На момент приобретения квартиры она стоила 84.000 долларов.

Здание и сегодня не заселено. Несмотря на то, что на сайте застройщика - компании “Азимут” - дом включен в список завершенных объектов, строительные работы все еще продолжаются.

В день нашего посещения на первом этаже дома действовал небольшой магазинчик, а в здании работали строители.

Эта недвижимость не указана ни в одной из деклараций Вардана Айвазяна. Если верить его декларации 2015 года, то депутат живет как рядовой гражданин – на зарплату в размере 7,8 млн драмов в год. В таком случае непонятно, откуда взялись указанные в той же декларации 13 млн драмов и 72 тыс. долларов.

При получении депутатского мандата Айвазян был обязан задекларировать свое имущество. Между тем в 2012-ом, когда он был переизбран депутатом Национального Собрания по пропорциональному списку правящей Республиканской партии, он скрыл реальный размер своего имущества.

В декларации 2012 г. Вардан Айвазян указал лишь, что владеет 50-процентной долей в грузинских лари.

Помимо вышеупомянутого имущества депутат основал в Грузии две компании – ООО “Лчер” и ООО “Юникум”. По поводу первой компании отметим, что в своем родном селе Табацхур Айвазян взял в аренду одноименное озеро и запретил местным жителям заниматься рыболовством. Посредством второй компании он начал строить в Тбилиси огромный Рыбный центр, который пока находится в процессе строительства.

В сентябре 2011 г. Вардан Айвазян основал компанию “Юникум”, все 100% акций которой принадлежат ему. По данным реестра компаний Грузии в 2012 г., после парламентских выборов в стране, Айвазян оформил свою долю акций на сына, Сурена Айвазяна, а долю в ООО “Лчер” переписал на племянника, Армена Айвазяна.

Сурен Айвазян прописан в городе Чаренцаване по тому же адресу, что и его отец, но, будучи взаимосвязанным лицом, он не представил декларацию.

Принадлежащая Айвазянам компания “Юникум” оформила право на собственность в отношении Рыбного центра. Согласно договору купли-продажи, полученному нами из кадастра Грузии, Айвазяны сперва купили земельный участок площадью 8234 кв.м, стоимость которого составила 555,000 лари (на сегодняшний день 209 тыс. долларов).

Участок был приобретен у Министерства экономики Грузии. Айвазяны обязялись до 2013 г. вложить 1,5 млн лари (на сегодняшний день 566 тыс. долларов). Однако в 2012 г. произошло изменение договора и площади земельного участка Айвазянов. Последний сократился с 8234 до 7880 кв.м. За эту территорию компания Айвазянов заплатила 532 000 лари (на сегодняшний день 201 тыс. долларов). Инвестиционные обязательства остались прежними.

По завершении строительства в этом сооружении должен разместиться крупнейший в регионе Рыбный центр. Его открытие было намечено на сентябрь прошлого года, однако центр пока не действует. В подготовке публикации содействовала Нино Бакрадзе