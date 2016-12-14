Брат Артура Саркисяна встретился с ним

Артак Саркисян, брат находящегося пять месяцев под арестом Артура Саркисяна, который известен тем, что доставил хлеб членам группы “Сасна црер”, захватившей в июле этого года полк Патрульно-постовой службы, в беседе с нами сообщил, что виделся с ним в тюрьме “Нубарашен”.

«Артур шел согнувшись. Он очень болен, у него несколько болезней. Было видно, что чувствует он себя неважно. У него кровавая рвота, ест с трудом. Если так будет продолжаться, ничего хорошего ждать не следует»,- отметил Артак. Напомним, что инвалид 2-ой группы Артур Саркисян обвиняется в содействии группе “Сасна црер”.

Артак Саркисян еще раз подчеркнул, что брата надо лечить в гражданской больнице. При этом он выразил недоумение тем, почему Артура упорно не хотят туда переводить.

Отметим, что Артур находится не в санчасти изолятора, а в тюремной камере вместе с несколькими сокамерниками. Об этом нам сообщил другой брат Артура Саркисяна Арсен.

“Для нас главная проблема – лечение Артура. Мы не настаиваем на его освобождении, нам нужно, чтобы наш брат остался жив. Потом они поймут, что держали его в тюрьме по ошибке, и отпустят. Но он может не дожить до этого”,- сказал А.Саркисян.

По сообщению адвокатов Артура Саркисяна, 10 декабря у него наблюдались головокружение, тошнота и рвота, а 11 декабря началась кровавая рвота. После этого Артура перевели в медцентр “Эребуни”.

Здесь провели медобследование, в результе которого у него были обнаружены эрозия и трещина пищевода, проблемы желудочно-кишечного тракта. Артуру Саркисяну назначили лечение, после чего он вновь был доставлен в уголовно-исполнительное учреждение “Нубарашен”.

В своем письме адвокаты отметили, что в тюрьме невозможно обеспечить эффективное лечение этих болезней.

P.S. Учитывая, что запрет на свидания с Артуром Саркисяном уже снят, группа журналистов обратилась к начальнику УИУ «Нубарашен» Артуру Осикяну с просьбой дать им возможность в ближайшие дни взять интервью у Артура Саркисяна.