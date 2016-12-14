Президент Серж Саргсян принял новоназначенного французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти

Президент Серж Саргсян принял сегодня новоназначенного французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти

Президент поздравил посла Висконти с назначением и пожелал ему успехов в деле выполнения важнейшей дипломатической миссии. Серж Саргсян выразил надежду, что посреднические усилия стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Российской Федерации, Соединённых Штатов Америки и Французской Республики - направленные на решение проблемы исключительно мирным путем и в соответствии с нормами и принципами международного права, будут продвигаться в конструктивном русле и подчеркнул, что Армения готова продолжать вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ усилия с этой целью.

Французский сопредседатель передал Сержу Саргсяну теплые приветствия Президента Франции Франсуа Олланда и заверил, что на новой должности будет трудиться старательно, осознавая все трудности и важность проблемы, потому что это касается стабильности безопасности и процветания всего региона.