Премьер-министр встретился с руководителями 10 крупных организаций-налогоплательщиков Армении

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня в Правительстве встретился с руководителями 10 крупных организаций-налогоплательщиков Республики Армения, чтобы выслушать препятствующие их деятельности проблемы и те ожидаемые от Правительства шаги, которые создадут благоприятные условия для дальнейшего развития.

Говоря о волнующих их проблемах, крупные налогоплательщики подняли вопросы, касающиеся больших размеров налоговых серхвыплат, упрощения налогового и таможенного администрирования, сокращения сроков растаможивания, конкурентного поля и др.

Коснувшись проблемы сверхвыплат, Премьер-министр отметил, что на следующий год нужно совместно работать с Комитетом государственных доходов при Правительстве РА, составив определенный график. «Понятно, что мы должны решить эту проблему. Мы на следующий год предусмотрели довольно агрессивный рост собственных доходов. Если при росте собственных доходов мы также закладываем снижение сверхвыплат, представляете ли вы, какой заложим рост, математически говоря? Если мы говорим, что поступления должны вырасти на столько-то процентов, и в то же время мы должны уменьшить сверхвыплаты, получается, что базисные поступления мы должны увеличить еще больше», - сказал Глава Правительства.

В ответ на вопрос о том, что в результате усиления конкуренции на рынке дизтоплива крупные импортирующие компании работают с нулевой прибылью, Премьер-министр Карапетян отметил, что конкурентное поле отрегулирует само себя. А предоставляющие общественные услуги крупные организации подняли вопросы, относящиеся к улучшению инфраструктур и нормативному полю. Были также обсуждены вопросы, касающиеся расширения деятельности крупных компаний-налогоплательщиков, роста объемов производства, дальнейшего развития экономики.

Глава Правительства предложил совместно с заинтересованными ведомствами сформировать площадку для более детального обсуждения поднятых вопросов, обеспечения постоянной связи и развития диалога между государством и частным сектором.