Премьер-министр встретился с представителями национальных меньшинств

Премьер-министр Карен Карапетян в Правительстве принял представителей национальных меньшинств Армении.

Приветствуя гостей, Премьер-министр отметил, что цель встречи – выслушать волнующие национальные меньшинства проблемы, обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и то, каким образом Правительство может оказать им поддержку.

Затем развернулся обмен мнениями, в ходе которого были затронуты вопросы, касающиеся социально-экономического положения национальных меньшинств, улучшения инфраструктур в общинах и условий в зданиях школ, переподготовки учительских кадров, расширения мест госзаказа в высших учебных заведениях, предоставления эфирного ремени для телепередач. Представители национальных меньшинств с удовлетворением отметили, что они широко вовлечены в проводящиеся в нашей стране различные областные и республиканские образовательные, культурные и общественные мероприятия, их национальные образовательные и культурные центры в РА действуют успешно, что способствует сохранению языка, культуры и традиций.

Подводя итоги встречи, Премьер-министр Карапетян отметил: «Прежде всего я буду считать себя очень удовлетворенным своей работой, ести смогу быть полезен вам в деле сохранения национальной идентификации и национальной культуры. Во-вторых, я всегда буду относиться к вам как к гражданам Республики Армения во всех тех бытовых вопросах, которые есть, потому что независимо от того, кто живет в селе, оно должно иметь воду, газ и остальное. В этом плане будьте уверены, что мы всегда открыты и готовы поддержать вас».

