С.Даниелян: “У нас есть РПА и маленькие “рпа”, которые тоже являются авторитарными структурами”

На вопросы Hetq.am отвечает политолог Степан Даниелян

До выборов осталось немного времени. Что сегодня происходит во внутриполитической жизни Армении? Чем, на Ваш взгляд, эти выборы будут отличаться от предыдущих?

Эти выборы будут отличаться от предыдущих, и на то есть несколько причин. Во-первых, мы находимся в тяжелой экономической ситуации, и правительство, я думаю, пока не понимает, как выйти из этого положения. Тяжесть ситуации мы со всей очевидностью почувствуем в будущем году, а 2018-й вообще может стать кризисным. Следующая причина вытекает из первой: в гонке вооружений мы проигрываем Азербайджану, и Серж Саргсян даже в преддверии выборов вынужден был публично это признать. В-третьих, в результате конституционных изменений должна измениться структура государства. У нас уже не будет президента, избранного путем общегосударственных выборов, что ослабит вертикальную структуру власть, а это может вызвать сотрясение властной пирамиды. В-четвертых, имеется тотальное недоверие к партиям, что делает спорным существование политической альтеративы.

Некоторые аналитики утверждают, что выборы пройдут гладко. Тем не менее, можем констатировать, что в правящей власти есть полюсы, обладающие огромным финансовым капиталом, а значит, рычагами. Считаете ли Вы возможным, что эти полюсы начнут между собой острую борьбу за сохранение у власти.

Разумеется, внутри власти, то есть внутри Республиканской партии Армении, идет борьба за власть, и естественно, что существует внутрипартийная конкуренция, которой Серж Саргсян пока успешно противостоит. Потому он и инициировал конституционные изменения и не прописал в законе “О партиях” демократические механизмы составления предвыборных списков, а внедрил идею территориальных списков. То есть местные авторитеты должны принести голоса, а в парламенте их уравновесит партийная номенклатура, которую назначит он. Не случайны и изменения в силовых структурах. После выборов, возможно, сменится глава Полиции. Это тоже важный рычаг в руках Сержа Саргсяна. Рычаги он имеет и в оппозиции и в случае необходимости может использовать их для давления на эти группы РПА. Вообще вся власть «подогнана» под личность Сержа Саргсяна, и в случае его ухода мы получим кризис управления. Как я уже отметил чуть выше, основными проблемами Сержа Саргсяна являются состояние экономики, проблема Арцаха, а также его здоровье.

Какую роль в этих выборах должно играть правительство Карена Карапетяна?

Не думаю, что Карен Карапетян будет играть большую роль в деле обеспечения голосов. На мой взгляд, он пока не отождествляется с РПА, но в процессе внутрипартийной борьбы может сформировать свою команду и включиться в эту борьбу, учитывая то обстоятельство, что представляет группу нескольких крупных предпринимателей.

Играет ли какую-либо роль во внутриполитической жизни Армении армянская олигархия России? Чувствуется, что они требуют от Сержа Саргсяна свою долю власти. Как Серж Саргсян поступит с ними?

Они, разумеется, должны требовать. Если договоренности включали обещания об инвестициях, то взамен они должны были потребовать политических гарантий. Я также считаю, что речь идет не только об армянской олигархии России. К ним присоединились люди, являющиеся гражданами других стран – США и т.д., но то, что движущей силой являются армяне России, это очевидно. Очевидно и то, что они имеют деловые связи с властями РФ. Что касается Сержа Саргсяна, то я думаю, что его шаги ограничены, что обусловлено экономической ситуацией, неготовностью к войне и отсутствием не скомпрометировавших себя соратников. Что касается того, сможет ли Карен Карапетян правильно использовать свои козыри, я этого сказать не могу.

Какие силы Вы видите в парламенте?

В парламенте Сержу Саргсяну необходимо 30% “оппозиционеров”. Думаю, второе место займет партия Царукяна, “Оринац еркир”, с большим трудом протолкнут АРФ Дашнакцутюн. Может пройти и “Объединение”, к которому Серж Саргсян относится с большой опаской, поскольку не имеет рычагов давления на них. В парламенте Сержу Саргсяну потребуется и какой-нибудь прозападный блок.

Чем Вы объясните то обстоятельство, что в политическом поле Армении не обсуждается какая-либо идея? Существует как будто только сухой расчет, но нет мысли.

Я скажу еще жестче: политического поля тоже нет. Есть группы людей, которые провозгласили себя партиями и политическими деятелями, и у них одна цель – быть в парламенте. А быть в парламенте значит находиться близко к власти и решать личные вопросы. А для этого идеи не нужны. Это и понятно: как могут эти группировки перерасти в общественные институты, то есть в партии, если нет выборов и конкурентного рынка. У нас есть РПА и маленькие “рпа”, которые тоже являются авторитарными структурами, где есть лидеры, но нет партийной демократии. Предвыборные списки составляются лидерами, а если это коалиции, то они формируются посредством теневых договоренностей, проходные места продаются за деньги. Это вид бизнеса. Есть и другие причины: наше общество не имеет идейных ориентиров, из-за чего легко подвергается манипуляциям.