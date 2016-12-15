Премьер-министр поздравил Юрия Оганесяна с утверждением 118-го элемента Периодической таблицы Менделеева его именем

Премьер-министр Карен Карапетян направил поздравительное послание известному ученому Юрию Оганесяну, в котором, в частности, говорится:

«Уважаемый Юрий Цолакович,

Искренне и сердечно поздравляю Вас по случаю утверждения Международным союзом теоретической и прикладной химии нового химического элемента 118 Периодической таблицы Д.И.Менделеева Вашим именем – Оганесон.

Ваши фундаментальные исследования и разработки расширили границы познания, внесли существенный вклад в развитие передовых областей научной мысли, получили широкое признание в мире и оказали значительное влияние на развитие целого ряда направлений. Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся ученых, заслуги которых отмечены самым высоким международным признанием.

Вашими научными достижениями гордятся Ваши родные и близкие, Ваши ученики и последователи основанной Вами научной школы, наша страна и весь армянский народ. Своим примером Вы вдохновляете многих ученых по всему миру и, конечно, в Армении!».