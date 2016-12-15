Премьер-министр: «Мы будем всячески содействовать всем программам, которые будут направлены на то, чтобы сирийские армяне остались в Армении»

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял группу представляющих в Армении различные сферы предпринимателей из числа сирийских армян с целью обсуждения волнующих их вопросов и нахождения вариантов их решения.

Сирийские армяне-предприниматели подняли, в частности, вопросы, касающиеся деятельности созданной для решения проблем экономической интеграции общественной организации «Союз сирийских армян», стимулирования производства местной продукции и ее экспорта, кредитования, законодательного поля и др.

«Мы будем всячески содействовать всем программам, которые будут направлены на то, чтобы сирийские армяне остались в Армении. Вы действительно изменили в Ереване культуру в сфере бизнеса, услуг, и ваше становление крайне важно для нас», - сказал Карен Карапетян. Глава Правительства отметил, что государство готово оказать помощь сирийским армянам-предпринимателям, призвав их представить свои бизнес-программы и предложения в Министерство экономического развития и торговли РА. По ряду вопросов Премьер-министр дал поручения соответствующим ведомствам и выразил готовность обсудить с сирийскими армянами-предпринимателями любое предложение, касающееся развития их бизнеса.