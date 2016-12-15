Мать с четырьмя детьми живет в обветшалом домике-вагончике

Нарек Алексанян

Арменуи Ованнисян с четырьмя несовершеннолетними детьми живет в квартале домиков в Ванадзоре.

“Я пока не могу работать, дети маленькие, некому за ними присматривать. А работать я очень хочу… - говорит Арменуи. – В 18-19 лет я училась на медсестру, но бросила учебу. Специальности у меня нет”.

Из четырех детей только 8-летний Ваан ходит в школу. Остальные маленькие: Элеоноре 7 лет, Милене – 5, а самому маленькому, Ваче – 4 года.

Из-за отсутствия денег Элеонора в этом году не пошла в школу. Основной источник дохода семьи - пособие в размере 41 тысячи драмов. Иногда помогает отец Арменуи.

Домик-вагончик нуждается в капитальном ремонте - крыша протекает, пол на кухне постоянно сырой, особенно во время осадков, которые в Ванадзоре выпадают очень часто. "Хочу изменений, но не получается, все упирается в деньги..."- говорит Арменуи. В этих условиях дети живут уже шесть лет. До этого семья снимала квартиру.