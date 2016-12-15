Четверг, 22 декабря

Мать с четырьмя детьми живет в обветшалом домике-вагончике


Арменуи Ованнисян с четырьмя несовершеннолетними детьми живет в квартале домиков в Ванадзоре.

“Я пока не могу работать, дети маленькие, некому за ними присматривать. А работать я очень хочу… - говорит Арменуи. – В 18-19 лет я училась на медсестру, но бросила учебу. Специальности у меня нет”.

Из четырех детей только 8-летний Ваан ходит в школу. Остальные маленькие: Элеоноре 7 лет, Милене – 5, а самому маленькому, Ваче – 4 года.  

Из-за отсутствия денег Элеонора в этом году не пошла в школу. Основной источник дохода семьи - пособие в размере 41 тысячи драмов. Иногда помогает отец Арменуи. 

Домик-вагончик нуждается в капитальном ремонте - крыша протекает, пол на кухне постоянно сырой, особенно во время осадков, которые в Ванадзоре выпадают очень часто. "Хочу изменений, но не получается, все упирается в деньги..."- говорит Арменуи. В этих условиях дети живут уже шесть лет. До этого семья снимала квартиру.   


ՕбществоМарзы

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Комментарии (3)
1. Սիրարփի Առուստամյան09:51 - 16 декабря, 2016
Հարգելի Հետք, ինչպե՞ս կարող եմ հեռաձայնել այդ կնոջը:
2. Հետք19:03 - 16 декабря, 2016
Հարգելի Սիրարփի, գրեք մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ info@hetq.am կամ ֆեյսբուքյան էջին
3. Ալիսա Մովսեսյան19:42 - 16 декабря, 2016
Բարև Նարեկ, մենք ստեղծել ենք բարեգործական միություն բազմազավակ ընտանիքներին օգնելու համար: Ես կցանկանայի այս ընտանիքին ընդգրկել ցուցակում: Սակայն կապ է պետք, տվյալներ: Կուզեի խոսել ձեզ հետ : Ինչպես կարո՞ղ եմ կապնվել. սկայպո՞վ:
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