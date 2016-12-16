Премьер-министр принял делегацию китайской компании «GSAFETY»

Премьер-министр Карен Карапетян принял делегацию института исследований общественной безопасности при китайском университете Цинхуа и китайской компании «GSAFETY» во главе с членом совета правления компании Сюе Хайлуном.

Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в направлении внедрения систем безопасности в сфере транспорта. В частности, стороны коснулись разработки проекта «Умный город» и возможностей его внедрения в одном из городов Армении.

Сюе Хайлун представил направления деятельности компании и выразил готовность к сотрудничеству также в деле внедрения систем управления транспортом и безопасности движения.

Премьер-министр приветствовал готовность китайской стороны участвовать в инвестиционных программах в нашей стране и отметил, что для «GSAFETY» Армения может стать хорошей площадкой и для выхода на рынок ЕАЭС. Глава Правительства предложил более предметно обсудить возможные сферы и программы сотрудничества с Министерством транспорта, связи и информационных технологий РА.