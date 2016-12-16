Бизнес семьи мэра Гавара Гургена Мартиросяна

Мэр Гавара Гурген Мартиросян хоть и занимает невысокую должность, но владеет значительным состоянием.

Окружная избирательная комиссия номер 22 предоставила Hetq.am декларацию, которую Мартиросян представил в связи с состоявшимися 2 октября выборами в органы местного самоуправления. Согласно декларации, в Гаваре Мартиросян имеет 5 единиц недвижимости: здание и строение площадью 4841 кв.м, жилой дом площадью 536 кв.м, два земельных участка общей общей площадью 1,5 гектара и одно строение площадью 208 кв.м.

Мартиросян ездит на автомобиле «Toyota Land Cruiser Prado 4» 2010 г. выпуска

Доходы мэра образуются из двух разных источников: первый – зарплата мэра в размере 3,2 млн драмов в год, второй – сданная в аренду недвижимость. Как указано в декларации, действующая в подчинении мэрии организация «Коммунальное обслуживание и благоустройство городской общины Гавар» арендовала имущество, являющееся собственностью Мартиросяна, что приносит ему годовой доход в размере более 2 млн драмов.

У Гургена Мартиросяна имеются и довольно крупные денежные средства: 200 млн драмов и 200 тыс. долларов США.

Несколько ветвей семейного бизнеса

Гурген Мартиросян – один из соучредителей компании по пассажироперевозкам “Гавартранс”. Его доля в компании составляет 50%. Партнером мэра является Ара Золян. В 2008 г. Мартиросян передал свою долю отцу, Ерванду Мартиросяну. В настоящее время Е.Мартиросян и А.Золян владеют равными долями “Гавартранса” – по 9,6 млн драмов.

“Гавартранс” имеет и газозаправочную станцию.

Этой компании регулярно поступают заказы мэрии, в том числе не относящиеся к транспортному обслуживанию. Согласно официальному сайту мэрии Гавара, с целью улучшения работ по уборке мусора организация “Коммунальное обслуживание и благоустройство городской общины Гавар” в апреле 2014 г. приобрела у ООО “Гавартранс” 71 мусорный бак, заплатив 3 млн 266 тыс. драмов.

В декабре 2015 г. мэрия приобрела у того же ООО транспортные средства на нужды общины общей стоимостью 710 тыс. драмов.

“Гавартранс” активно сотрудничает и с другими общинами. В 2010 г. компания заключила договор с администрацией села Сарухан о бесплатной перевозке студентов в Гавар. За аренду автобуса администрация Сарухана перечислила “Гавартранс” 4 млн 562 тыс. драмов.

Отметим, однако, что эта компания часто нарушает закон. Государственная комиссия по защите экономической конкуренции выяснила, что “Гавартранс”, выиграв тендер благодаря предложенному для рейса Ереван-Гавар-Ереван тарифу в 500 драмов, на деле осуществляет перевозки за 1000 драмов. Компания одновременно выиграла еще два тендера – на рейс Ереван-Гавар-Ереван (стоимость билета 500 драмов) и Гавар-Ереван-Гавар (стоимость билета 1000 драмов). Компания получила также право на эксплутацию рейсов Ереван-Сарухан-Ереван и Гавар-Ереван-Гавар. Компания не обслуживала рейс Ереван-Гавар-Ереван и осуществляла пассажироперевозки в результате непрямого навязывания противоречащих закону условий торговли.

В результате другие хозяйствующие субъекты лишились возможности выиграть тендер, что позволило “Гавартранс” диктовать свои условия в вопросе эксплуатации рейсов Ереван-Сарухан-Ереван и Гавар-Ереван-Гавар.

ГКЗЭК расценила подобное поведение как злоупотребление монопольным положением и оштрафовала компанию на 10 млн драмов. В дальнейшем компания отказалась от этой лицензии.

“Гавартранс” заключила также закрытый договор с Министерством обороны, о чем упоминается в отчете “Оценка коррупционных рисков в процессе закупок в оборонной сфере” Антикорруцпионного центра “Транспаренси интернешнл”.

Содействие бизнесу близких лиц за счет общинного бюджета

Отец мэра Гавара Ерванд Мартиросян имеет доли в нескольких компаниях, занимается также бизнесом, в том числе в добывающей сфере. Ерванд Мартиросян – владелец всего пакета акций ООО ”Ерюна”, занимающегося добычей гипса в Гаваре. Он также один из учредителей компании “Ер-Ру”. Нынешние акционеры компании – Гагик Закарян и Кристина Овсепян. ООО “Ер-Ру” эксплуатирует газозаправочную станцию в селе Чкаловка Гегаркуникской области.

Ерванду Мартиросяну принадлежат 32% ООО “Айленд Фрут”. Последнее основало в Гаваре тепличное хозяйство.

26 января 2016 г. мэр Гавара принял любопытное решение, по которому сдал в аренду компании своих родственников земельный участок по очень низкой цене. Мэрия заключила с “Айленд фрут” договор об аренде, предоставив этому ООО пахотную землю сельскохозяйственного назначения площадью 13,03 га, находящуюся в пределах административных границ общины Гавар, за 6500 драмов в год на срок до 2040 г. включительно.

Р.S. Гургену Мартиросяну 40 лет. Согласно официальной биографии, в 1994-1999 гг. он учился на юридическом факультете Ереванского государственного университета. Служил в армии. В 2001-2002 гг. работал директором газозаправочной станции “Кявар Наири”. В 2002-2005 гг. занимал должность вице-мэра Гавара, осенью 2005 г. был избран мэром. Переизбирался на эту должность в 2008, 2012 и 2016 гг.

Снимки заседания совета старейшин с фейсбуковской страницы мэрии Гавара