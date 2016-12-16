Президент Серж Саргсян принял председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна

Президент Серж Саргсян сегодня принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна. В ходе беседы Президент Республики и председатель коллегии ЕЭК обсудили актуальные тенденции развития ЕАЭС в условиях сложной глобальной экономической ситуации, влияние на экономику Армении членства в ЕАЭС, нынешний уровень сотрудничества между странами-членами и перспективы развития, а также вопросы, касающиеся предстоящего заседания высшего совета Союза.



"Мы вместе находились у истоков процесса присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу, и став членом этого союза, имели ожидания существенно улучшить экономическую ситуацию в Армении. К сожалению, членство совпало с международными экономическими процессами, которые негативно повлияли на экономику страны, и по отношению к Евразийскому экономическому союзу наши граждане всё еще, мягко говоря, находятся с состоянии ожидания, хотя я уверен, если бы мы не вступили в ЕАЭС, негативных тенденций было был больше.



За этот период, уверен, проведена громадная работа, и всего через десять дней мы получим возможность подвести определённые итоги",- сказал Президент Саргсян на встрече с председателем коллегии ЕЭК.



Президент Республики подчеркнул важность концептуальных документов и решений, включённых в повестку дня заседания Высшего евразийского экономического совета, которое пройдёт 26 декабря в Санкт Петербурге, в том числе, Таможенного кодекса Евразийского Союза, принятие которого, по убеждению Президента, привнесёт в таможенную практику Союза лучший международный опыт таможенного администрирования, благодаря чему предприниматели и население получат облегчённый и современный способ работы с таможенными структурами.



Серж Саргсян подчеркнул также большое значение работы в направлении укрепления торгово-экономических связей в направлении третьих стран, отметив, что армянская сторона в этом деле использует свой опыт и потенциал отношений с отдельными странами. "Мы активно поддерживаем переговорный процесс между Евразийской комиссией и нашим традиционным партнёром - Ираном, для максимально быстрого и эффективного выхода на подписание соглашения о зоне свободной торговли", - отметил Президент Республики.



Председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян выразил благодарность Президенту Сержу Саргсяну за встречу и постоянное внимание и поддержку повестки евразийской интеграции.



"Господин Президент, в связи с вопросами повестки Евразийского экономического союза хотел бы проинформировать, какие есть вопросы по состоянию на сегодняшний день, по которым наша комиссия работает со всеми странами. С Вами мы обсудим те приоритеты, которые, по Вашему мнению, должны быть в центре нашего внимания, с целью углубить наш интеграционный союз, чтобы все страны-члены получили те экономические выгоды, относительно которых сформировались серьёзные ожидания как в среде общественности, так и у политических деятелей",- сказал председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.