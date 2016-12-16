Бюджетные туристы ищут дешевые авиабилеты на все направления мира

С пассажирами первого рейса авиакомпании “Победа” Марией Вихоревой, Константином Мельниковым, Станиславом Жилкиным, Александром Стояновым и Константином Романюком знакомимся в автобусе N1, который направляется из аэропорта в город Гюмри. Группа ведет себя довольно непринужденно. Александр предлагает сделать селфи в память о благополучной посадке и в честь столь же благополучного автобусного маршрута.

В полупустом автобусе (трое местных пассажиров и пятеро туристов) темой обсуждения российских гостей становится вывеска “Технопарк”, сохранившаяся на фасаде неприметного двухэтажного строения по левую сторону Ереванского шоссе. В действительности надпись на вывеске не соответствует действительности, однако украшая на протяжении многих лет фасад этого здания, она вводит в заблуждение гостей города.

Высказанные вслух нелестные мнения и стали причиной нашего знакомства. Я предложила своим новым знакомым проводить их до центра Гюмри, естественно, показав по пути здание, в котором располагаются гюмрийский ИТ-центр, “Тумо” и другие “умные” организации. Гости из Москвы с радостью согласились и в то же время выразили сожаление, что не могут провести в Гюмри целый день. Оказалось, что они заранее сняли в Ереване квартиру на четыре дня, но, тем не менее, могут часа два до отъезда погулять по центру города.

“Мы впервые в Армении, а причиной тому стали дешевые билеты “Победы”,- сказал Александр Стоянов. Двусторонние билеты на авиарейс 15 декабря Москва-Гюмри-Москва им удалось приобрести примерно за 16 тысяч драмов. В центре Еревана они нашли удобную квартиру за 20 тысяч драмов в день. Основная часть суммы, предусмотренной на путешествие, будет потрачена на поездки в Цахкадзор, Эчмиадзин, Гарни, Гехард, Севан.

“Для таких бюджетных туристов, как мы, дешевые авиабилеты очень хороший вариант посетить незнакомые места. Просто нужно находить удобные варианты, которые есть почти для всех стран мира”,- сказал Станислав Жилкин.

Мысль отправиться в Армению возникла у Александра Стоянова. “Я тренер по сноуборду, и мне больше по душе зимний туризм,- говорит Александр. – Как только выпадает снег, я стараюсь отправляться в горные места, где можно покататься. Я много путешествую, и получилось так, что Армения стала 53-ей страной, которую я решил посетить”.

31-летний Александр – отец четверых детей. Путешествовать вместе с семьей удается не всегда, хотя они уже успели побывать с детьми в Африке и Латинской Америке. “Я постоянно держу руку на пульсе событий, постоянно ищу разные направления и дешевые авиабилеты. Недавно, например, искал в интернете билет, как говорится, в “никуда” и нашел билет на двусторонний рейс в Милан. Уже из Италии позвонил жене, спрашиваю: может, есть еще дешевый билет в каком-нибудь направлении? Вернулся домой, и оказалось, что жена сделала мне подарок по случаю дня рождения – купила билет в Казахстан. И 27 ноября я вылетел в Алматы, чтобы покататься на сноуборде, вернулся 4 декабря и - вот тебе раз! – дешевые билеты от моего любимого авиаперевозчика. Я, естественно, не теряя времени, позвонил друзьям и заказал билеты в Армению”.

По словам Александра, желание увидеть Армению у него было всегда, он чувствует духовную близость. В Москве, в районе Митино, где живет мой собеседник, большинство его соседей армяне. “Мне иногда кажется, что этот район построили армяне,- смеется Александр. – У меня очень хорошие соседи-армяне, среди них есть и гюмриец, и они часто рассказывают о своей родине. Когда вернусь, обязательно поищу вашу статью, чтобы похвастаться перед ними”.

Ребята, побывавшие в разных странах и накопившие большой опыт бюджетного туризма, высказали и свои замечания: “Фактически, в Гюмри есть что посмотреть, но нет рекламы. Если б мы заранее знали, то, возможно, решили бы сегодня остаться здесь, вместо того, чтобы ехать в Ереван, - сказал на прощание Константин Мельников. – Попробуем в мае вернуться и провести неделю в вашем красивом городе”.