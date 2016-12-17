Некогда роскошные зеленые просторы превратились в мертвую пустыню, усеянную пнями. Протянувшиеся от севера Румынии до Западной Украины леса — последние девственные леса Европы — подвергаются варварскому уничтожению.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) представляет 42-минутный документальный фильм «Опустошающая преступность», съемки которого шли на протяжении целого года в Карпатских горах. Наше расследование выявило финансовые потоки, связанные с незаконной вырубкой, которая грозит природной катастрофой и наносит ущерб в сотни миллионов долларов.

Крупная австрийская лесопромышленная компания Holzindustrie Schweighofer оказалась одним из главных выгодоприобретателей от этой пагубной практики. Объемы выработки на созданных ею в Румынии лесозаготовительных мощностях превышают разрешенные для этой страны квоты.

Holzindustrie Schweighofer подпитывает порочную систему, созданную организованным криминалитетом, причастным к уничтожению лесов. Преступные группировки действуют рука об руку с продажными политиками, которые помогают мафиози расширять масштабы незаконной выработки. Они используют бедняков, прикрываясь ими как номинальными директорами для своих компаний, и готовы в буквальном смысле раздавить бульдозерами всех вставших на их пути.

На измученной войной Украине криминальные круги, вовлеченные в этот незаконный промысел, переправляют для Holzindustrie Schweighofer в Румынию лес, спиленный в украинских Карпатах. Им пытаются помешать члены украинских военизированных подразделений, в числе которых — бойцы, противостоящие российской экспансии в Донбассе. Так называемые казацкие батальоны блокируют лесовозы на дорогах, перекрывают путь поездам, груженным нелегальными лесоматериалами, и устраивают засады в лесах.

Однако этих усилий недостаточно. Ведь занятые преступной вырубкой группировки получают поддержку от коррумпированных чиновников в Киеве.

Документальный фильм «Опустошающая преступность» создан журналистами Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и их коллегами из RISE Project.

www.occrp.org