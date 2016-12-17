Истинное золото Джермука: когда легенда становится былью

Для любителей приключений дорога, ведущая к источникам минеральных вод в Джермуке, полна испытаний. Отдыхающие в местных здравницах могут принимтаь 15-20-минутные ванны в природном бассейне с минеральной водой бесплатно, а вот за доставку на внедорожниках к этому месту приходится платить порядка 15 тысяч драмов.

Для того, чтобы добраться до источника, нужно ехать семь километров через поле по неблагоустроенной дороге. Однако благодаря профессионализму водителей пассажиры почти не чувствуют неудобств дороги.

“Это наше джермукское “сафари”,- смеется мой проводник, 24-летний Сос Хачатрян. Он уже четвертый год доставляет приезжающих в Джермук туристов к природным минеральным источникам и знает здесь каждый куст, каждый камень. По дороге Сос рассказывает о лечебных свойствах минеральной воды. Спрашиваю своего собеседника о перспективе благоустройства дороги. “Нет смысла. А как тогда быть с экстримом? – шутит Сос, а потом уже серьезно добавляет. – Есть вещи, которые следует оставлять в первозданном виде. Не все нужно покрывать асфальтом или превращать в место для пирушек, где можно поесть-попить, выбросить мусор и уехать. Мы возим сюда людей, следим за чистотой местности. Группы небольшие, уследить за ними нетрудно. К тому же большинство приезжает для лечебных ванн, и мало кому хочется устраивать в этом месте пикник. Во-првых, у нас на это мало времени, во-вторых, после лечебных ванн нельзя загружать желудок”.

Первые упоминания о Джермуке можно встретить в труде историка 13-го века Степаноса Орбеляна “История провинции Сисакан”. Однако найденные на территории города остатки циклопической крепости и церкви 8-го века свидетельствуют о том, что в качестве населенного пункта Джермук существует очень давно.

Находящиеся на этой территории целебные минеральные источники издревле использовались как простыми людьми, так и сюникскими князьями для лечения различных заболеваний.

Существует легенда об обнаружении чудо-воды. Очень давно, когда единственным средством существования человека была охота, девственные леса здесь изобиловали различными животными. И вот, как-то раз опытный охотник пронзил стрелой молодую лань. Животное, собрав остатки сил, поскакало прочь. Охотник по пятам преследовал свою добычу.

Добравшись с трудом до минеральных источников Джермука, лань бросилась в воду и… - о, чудо! – вышла из нее совершенно здоровой и тут же скрылась в чаще леса. Многое повидаший на своем веку охотник оторопел от увиденного. С того дня слава воды “Джермук” распространилась по всему миру, а открывшая людям тайну этого чуда лань стала всенародной любимицей и символом Джермука.

По словам Соса, эту легенду рассказывают в основном иностранным туристам. “А если есть красивая легенда, то и интерес сразу возрастает. Вообще же вода, конечно, целебная. Надо признать, что именно минеральная вода является нашим истинным золотом, это бесспорно,- подчеркнул Сос и, протянув руку к источнику, заметил: “Посмотрите, вода сама выходит на поверхность земли, человеческого фактора здесь вообще нет.

А если что-то будет не так, то вода может обидеться и уйти. Рядом с Джермуком хотят эксплуатировать месторождение, начнут производить взрывы, и вполне возможно, что это окажет воздействие на наши источники. Нас это очень беспокоит”.

Минеральная вода “Джермук” по своему химическому составе очень напоминает минеральную воду в Железноводске (РФ) и Карловых Варах (Чехия).

Минеральную воду используют для питья, ванн, лечения болезней желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей, сахарного диабета и т.д. «Необходимо любой ценой беречь богатство, которым наградила нас природа, - подчеркнул Сос. – Люди ради этого приезжают в Джермук. А мы можем потерять чудо-воду, потерять Джермук... Кажется, это Вы написали о том, что для джермукцев единицей измерения является турист. Сейчас к этому можно добавить и наше главное богатство – воду”.