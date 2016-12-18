Через 20 дней после выхода на свободу ухудшилось состояние военнослужащего Давида Акопяна

Состояние здоровья бывшего военнослужащего миротворческих войск, инвалида 1-ой группы Давида Акопяна, который 20 дней назад вышел из уголовно-исполнительного учреждения “Армавир”, ухудшилось. Об этом нам сообщила его мать Гаяне Киракосян.

“Левая нога, которая с трудом двигалась, отекла, ухудшилось зрение левого глаза. Находясь долгое время в тюрьме, он, естественно, не получал реабилитационного лечения”,- отметила Гаяне. Причину отека левой ноги мать пока не знает, говорит, что должны взять сына на обследование.

После освобождения Давида родители не смогли встретиться с министром обороны Вигеном Саркисяном для обсуждения вопроса его дальнейшего лечения. “Мы написали заявление с просьбой о встрече с министром, знаем, что оно дошло до Министерства обороны, но нас пока не вызывали”,- сообщила мать Давида.

Поскольку в деле восстановления здоровья сына родители и так потеряли несколько лет, а за 16 месяцев пребывания в тюрьме он не получал необходимого лечения, Гаяне Киракосян попросила министра обороны не откладывать решение вопроса о восстановлении здоровья Давида. “Может, правительство выделит средства, чтобы мы отвезли его на лечение в Германию”,- сказала мать бывшего военнослужащего.

Напомним, что 14 ноября Hetq.am рассказал историю военнослужащего миротворческих войск Давида Акопяна. 19 ноября мать военнослужащего принял министр обороны Виген Саркисян, который пообещал оказать содействие в деле его лечения. Спустя несколько дней президент РА Серж Саргсян подписал указ о помиловании Давида Акопяна. 28 ноября бывший военнослужащий вышел на свободу.

27-летний житель села Маисян Армавирского района, бывший военнослужащий Давид Акопян уже пять лет пытается восстановить свое здоровье, утраченное во время службы в армии. Но, как утверждают родители Давида, Минобороны не выполнило своего обещания отправить его на лечение в Германию. Вместо этого в августе 2015 г. сын оказался в тюрьме. Инвалид 1-ой группы Давид Акопян был признан виновным в совершении ложного звонка о теракте и был приговорен к полутора годам лишения свободы. Причиной ложных звонков стало желание Давида обратить внимание на свои проблемы, как он заявил об этом в суде.

Эта история началась в 2012-ом году, когда во время очередного занятия во время службы в миротворческих войсках Давид почувствовал резкую боль в брюшной области. Его доставили в госпиталь “Мурацан”, где хирург Гагик Тунян сделал Давиду операцию, но она прошла неудачно. Согласно эпикризу, у Давида Акопяна был заворот кишок.

“Нам стало известно, что нашего сына прооперировали, а мы два дня искали его. Когда нашли, ему уже было плохо. В течение полутора суток Давиду сделали две операции, он впал в кому. Потом начал говорить заикаясь. Левая сторона у него была парализована. В эпикризе написали, что во время операции наш сын перенес инсульт. Сказали, что не сможет ходит”,- рассказал отец Давида. Пригласили специалистов, которые сказали, что инсульта нет, просто повреждены нервы, а это можно вылечить. В Министерстве обороны Акопянов попросили не писать жалобу на врача, пообещав взамен отправить Давида в Германию. Однако это обещание до сих пор не выполнено.