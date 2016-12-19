Премьер-министр с представителями крупных организаций – производителей и импортеров обсудил касающиеся их деятельности вопросы

Премьер-министр Карен Карапетян в Правительстве встретился с представителями 10 крупных организаций – импортеров Республики Армения, выслушал касающиеся деятельности импортеров вопросы, а также поинтересовался ожидаемыми от Правительства шагами, которые создадут благоприятные условия для их дальнейшей деятельности.

Представители хозяйствующих субъектов, в частности, отметили, что в последний период вопросам, касающимся обращения документов, в том числе таможенного оформления, даются оперативные решения. В качестве проблемы они выделили связанный с грузовыми перевозками вопрос, который обусловлен ситуацией, создавшейся в Верхнем Ларсе вследствие неблагоприятной погоды.

Карен Карапетян проинформировал, что Правительство в настоящее время предпринимает шаги в направлении разработки новых транспортных схем, нахождения и предложения хозяйствующим субъектам вариантов, альтернативных дороге через Верхний Ларс, которые позволят в более благоприятных условиях и в прогнозируемый период организовать как импорт, так и экспорт.

На встрече были также обсуждены другие вопросы, касающиеся деятельности крупных организаций – импортеров, в том числе возможность организации производства некоторых импортируемых видов товаров в Армении.

***

Накануне Премьер-министр Карапетян встретился также с представителями 10 крупных компаний производителей – экспортеров РА и отметил, что для стимулирования экспорта Правительство планирует оказать предприятиям действенную поддержку. В частности, в сфере планируется проводить постоянный мониторинг регулирующих экспорт правовых норм, выявлять и устранять административные препятствия. В ходе встречи был обсужден ряд относящихся к сфере вопросов, в частности, проблемы, возникающие на внешних рынках в связи с реализацией произведенных в РА товаров. Была отмечена важность разработки механизмов упрощения процедур таможенного администрирования и осуществления вытекающих из них функций.

Премьер-министр акцентировал, что Правительство будет последовательным в решении поднятых проблем, поскольку придает крайне важное значение направленной на экспорт деятельности производственных компаний в Армении.