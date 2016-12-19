По приглашению Президента Сержа Саргсяна 21 декабря с официальным визитом в Армению прибудет Президента Исламской Республики Иран Хасан Рохани.
В рамках визита Президент Исламской Республики Иран встретится с Президентом Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном.
В резиденции Президента РА по завершении армяно-иранских переговоров на высшем уровне намечается церемония подписания документов, направленных на углубление двухстороннего сотрудничества в ряде отраслей.
Президенты Серж Саргсян и Хасан Рохани выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.
В Ереване Президенты Армении и Ирана будут присутствовать также на армяно-иранском бизнес-форуме.
В Армению прибудет Президент Ирана Хасан Рохани
По приглашению Президента Сержа Саргсяна 21 декабря с официальным визитом в Армению прибудет Президента Исламской Республики Иран Хасан Рохани.