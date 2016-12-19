“Проверим в 2017-ом” – Левон Халикян об опасных для здоровья красках

Руководитель инспекционного органа по контролю рынка Министерства экономики РА Левон Халикян в своем ответе на статью Hetq.am о высокой концентрации свинца в бытовых красках, продаваемых на армянском рынке, сообщил, что проверки будут проведены в 2017-ом году.

А в ответе на наш запрос, который мы отправили до публикации, Халикян отметил, что “продажа тех товаров, которые противоречат требованиям, установленным решением правительства, по приказу руководителя Инспекционного органа подлежит пресечению (если нарушение можно исправить) или запрету (если нарушение исправить невозможно)”. Халикян также просил предоставить ему информацию о тех хозяйствующих субъектах, которые нарушили норму содержания свинца в красках.

Уже после публикации статьи Левон Халикян, ознакомившись со списком компаний, нарушивших норму содержания свинца, направил нам письмо со следующим заверением: “По поводу поднятой Вами проблемы Инспекционный орган предусматривает провести в 2017 г. проверки среди крупных импортеров красок. Результаты проверки будут размещены на сайте Инспекционного органа”. Что касается того, почему проверка проводится не сейчас, когда общественная организация “Армянские женщины во имя здоровья и здоровой окружающей среды” организовала экспертизу вместо Инспекционного органа по контролю рынка, а полученную информацию бесплатно предоставила через прессу этой государственной структуре, мы сказать не можем.

Между тем до наступления 2017 г. десятки, сотни, а возможно, даже тысячи семей могут использовать краски, в которых концентрация свинца представляет реальную угрозу для здоровья человека. А в это время в правительстве будут говорить о защите прав потребителей, о реформах в этой сфере, ожидая, когда Инспекционный орган контроля рынка соизволит организовать обещанное изучение.

Напомним, что о царящей на рынке красок вседозволенности государственные органы узнали от госсектора. На протяжении многих лет Министерство экономики не проводит соответствующие проверки, и потребители до недавнего времени не знали, какие краски они используют в быту.