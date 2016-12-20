Президент Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования Президенту РФ Владимиру Путину

Президент Серж Саргсян сегодня направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с варварским убийством в Турции посла РФ Андрея Карлова.

Президент РА строго осудил этот террористический акт, выразил соболезнования родным и близким посла, дипломатическому ведомству РФ и всему российскому народу.