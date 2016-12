Лучшие приложения для журналистов в 2016 году

Eric Newton, Arizona State University

Студенты – участники курса Эрика Ньютона по работе с инновационными инструментами в Школе журналистики и массовых коммуникаций Уолтера Кронкайта при Университете штата Аризона нашли, протестировали и провели критический анализ инструментов, используемых в журналистике.

Ниже вы можете найти написанные ими краткие обзоры приложений с точки зрения журналистов. Чем больше значков, изображающих солнце, они поставили приложению (☀), тем оно, по их мнению, лучше.

Авторы обзоров высказывают только свое мнение. Но, поскольку авторы обзоров – "цифровые аборигены", заинтересованные в использовании этих инструментов для работы над журналистскими материалами, мы считаем их мнение важным и интересным. Каждое новое поколение взрослеет под влиянием какой-либо формы медиа, и в конце концов именно эти люди определяют, какими будут новые СМИ.

Вот их любимые приложения, которыми они пользовались в 2016 году.

Within

☀☀☀☀☀ (5/5)

Within – профессиональная VR-платформа, с помощью которой вы можете создавать высококачественные и захватывающие видео. В приложении, которое раньше называлось Vrse, можно найти все: от рекламы Mr. Robot TV до проектов журнала The New York Times. Вы можете посмотреть видеоклип U2, передачи Saturday Night Live или записи выступлений TED. Приложение надежно в работе и предлагает яркие, удобные функции, включая живые трансляции и загрузку видео. Оно предлагает отличные возможности для демонстрации захватывающих историй. – Келси Хесс

Adobe Spark Post

☀☀☀☀☀ (5/5)

Adobe Spark Post идеально подходит для создания мемов, которые можно загружать непосредственно с айфонов. С его помощью легко размещать фотографии в социальных медиа. Вы можете настраивать шрифты, цвета, формы, промежутки, прозрачность, анимацию и многое другое. Приложение также может составить для вас палитру на основе цветов вашей фотографии. Журналисты могут использовать Spark Post для публикации срочных новостей или для продвижения своих материалов. Привяжите это приложение к Adobe Creative Cloud, и вы легко сможете работать со всем своим контентом в Adobe. – Хейли Коэбрик

Adobe Spark Page

☀☀☀☀ (4/5)

Adobe Spark Page создает качественные, профессионально выглядящие веб-страницы непосредственно на экранах айфонов. Приложение удобно в использовании и имеет простой дизайн. Придумайте название проекту, и вы сразу сможете начать добавлять фотографии и контент. Glideshows позволяют полноэкранным фотографиям появляться одна за другой в сопровождении текста, который прокручивается, когда вы прокручиваете сайт. Неудобство: веб-страницы могут быть размещены только на сервере Adobe Spark. Но вы можете добавлять ссылки на дополнительные сайты. Журналисты могут использовать Adobe Spark Page для демонстрации своего портфолио. – Хейли Коэбрик

Cam Scanner

☀☀☀☀☀ (5/5)

Cam Scanner – приложение, которое необходимо каждому журналисту. Я была потрясена, увидев, как легко размытая и темная фотография документа превращается в ясный PDF-файл, который можно использовать для поиска в сети. Пока я не начала использовать Cam Scanner, я не знала, что такое приложение существует. Я думаю, что многие журналисты тоже не знают о нем. Оно идеально подходит например, для тех, кто срочно собирает информацию в общественных архивах. Этот инструмент – просто спасение для журналистов, ищущих информацию в документах. – Мелисса Шенда

Cogi

☀☀☀☀☀ (5/5)

Cogi – одно из моих самых любимых приложений. С его помощью можно записывать важные моменты разговоров. Это упрощает журналистам процесс расшифровки аудио – особенно если речь идет о длинных интервью. Это действительно инновационный инструмент, потому что он использует новый метод, значительно упрощающий нашу работу. Этот инструмент прост и понятен в использовании. Он будет полезен даже тем, кто скептически относится к технологиям. – Виктория Гриялва

Google Translate

☀☀☀☀ (4/5)

Google Translate дает пользователям возможность легко переходить с одного языка на другой. Бесплатное приложение может скопировать перевод в буфер обмена или отправить его через такие приложения iOS, как Messages, Mail, iCloud Drive. Полезные функции: текстовой перевод речи, перевод текста с фотографий и рукописного текста. Вы можете загрузить версию приложения и использовать ее в автономном режиме, а также помечать переводы, которые хотите использовать в будущем. Журналистам это приложение поможет общаться с источниками информации и находить общий язык с людьми во время поездок в другие страны. Это универсальный ресурс, хотя качество самих переводов зачастую оставляет желать лучшего. – Хейли Коэбрик

Основная фотография принадлежит Брэду Фросту, лицензия CC сайта Flickr.

ijnet.org