В Берлине жертвами нападения стали более десятка человек

По меньшей мере 12 человек были убиты и 48 ранены после того, как в понедельник вечером грузовой автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке.

Это произошло после 20:00 (23:00 по ереванскому времени). Рождественская ярмарка расположена возле церкви кайзера Вильгельма, недалеко от берлинского зоопарка и считается одним из основных туристических мест города.

По свидетельству очевидцев грузовик ехал со скоростью 40 км/ч. Произошедшее не напоминало случайную аварию, хотя власти страны пока не говорят о теракте.

“В данный момент я не хочу использовать слово “нападение”, хотя об этом свидетельствует очень многое,- сказал по сообщению Deutsche Welle министр внутрених дел Томас де Мезьер. – Выбор слов оказывает психологическое воздействие на всю страну, а мы хотим быть очень и очень осторожны и действовать в соответствии с объективными результатами следствия, а не предположениями”.

Вследствие аварии один из двух пассажиров погиб на месте, второй скрылся, но был задержан полицейскими в двух километрах от места происшествия. Полиция подтвердила, что умершим пассажиром был гражданин Польши. Грузовик принадлежал польской компании, собственик которой Ариэль Зуравски в интервью телекомпании TVN 24 сообщил, что за рулем автомобиля находился его племянник. Но он, по словам Зуравски, не является автором терактом, вполне возможно, что грузовик был похищен. Зуравскии также сказал, что связь с водителем прервалась около 16:00, после того, как он направился из Польши в Германию.

Официальных данных о задержанном пассажире нет, хотя несколько местных СМИ, ссылаясь на свои источники в силах безопасности, сообщили, что он иммигрант из Пакистана или Афганистана, в Германию приехал в феврале.

Как сообщает Telegraph, в Германии высказывалась обеспокоенность по поводу того, что традиционные рождественские ярмарки могут стать мишенью для террористов. Ссылаясь на местную газету Die Welt, СМИ пишет что немецкие спецслужбы располагали сведениями о готовящемся теракте.

Этот случай самый крупный в Германии за последнее десятилетие. Он напоминает теракт, совершенный в июле во французской Ницце, когда погибли 84 человека. Напомним, что уроженец Туниса направил 19-тонный грузовик в толпу людей, собравшихся на пляже смотреть фейерверк в честь Дня Бастилии.

И хотя ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за то, что произошло в Берлине, пресса цитирует призыв “Исламского государства” к своим последователям совершать теракты в европейских странах.

Упоминается также критика миграционной политики властей Германии, согласно которой за последние два года Германия приняла более 1 млн беженцев, что может создать также риски безопасности. Предусматривается, что на предстоящих в 2017 г. федеральных выборах эта политика канцлера Ангелы Меркель станет центральной темой. А пока предполагается, что в Германии будут пересмотрены меры безопасности на рождественских ярмарках, более того, их дальнейшая деятельность может оказаться под вопросом.

Фото: Spiegel Online/AFP

Грант Галстян