Президент Серж Саргсян принял исполнительного директора компании FLSmidth Томаса Шульца

Президент Серж Саргсян принял сегодня исполнительного директора компании FLSmidth Томаса Шульца. Во встрече приняли участие также менеджер по развитию рынка компании "ФЛСмидт Рус" Питер Дейвис и председатель ЗАО Vallex Group Валерий Меджлумян.

Президент высоко оценил деятельность на армянском рынке, а также во всём регионе, одного из лучших предприятий отрасли - горнодобывающего предприятия, возглавляемого компанией FLSmidth, которая многие годы сотрудничает с Арменией и вносит свой вклад в экономическое развитие страны.

Исполнительный директор компании FLSmidth, отмечающей в начале наступающего года 135-летие своей деятельности, положительно отозвался о своём более чем десятилетнем плодотворном сотрудничестве с компанией Vallex Group - основным партнёром в Армении. Он подчеркнул, что работающее по современным технологиям возглавляемое им предприятие успешно осуществляет деятельность в Армении благодаря также трудолюбивому армянскому народу и качественным армянским специалистам.

Собеседники обоюдно подчеркнули, что важно заботливо и экономно использовать природные ресурсы в соответствии со всеми природоохранными требованиями во благо развития экономики и благополучия нынешнего и будущих поколений.

Во время встречи Президент Серж Саргсян наградил Томаса Шульца Медалью Признательности за вклад в дело развития горнорудной промышленности и результативное сотрудничество.

Председателю ЗАО Vallex Group Валерию Меджлумяну Президент Республики также вручил Медаль Признательности, которой предприниматель был награждён ранее.