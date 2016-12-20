Президент Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель

Президент Серж Саргсян сегодня направил телеграмму соболезнования канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель в связи с трагедией, происшедшей в центре Берлина, в результате которой погибли и ранены десятки невинных людей.



Президент РА строго осудил этот террористический акт и подтвердил решимость Армении последовательно продолжать борьбу с международным терроризмом.



Серж Саргсян выразил соболезнования дружественному народу Германии и родным погибших, пожелав им мужества духа, а раненным - скорейшего выздоровления.