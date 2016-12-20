Сергей Аветисян: “Авиакомпании должны осознавать, в какое поле приходят”

Начальник Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Сергей Аветисян на сегодняшней пресс-конференции заявил, что в сфере авиации существует тяжелая конкуренция, особенно когда речь идет о российских и в частности московском направлениях.

“В день мы выполняем 14-15 рейсов в Москву. Думаю, уже понятно, какая конкуренция существует. Переход к политике открытого неба уже предполагает конкуренцию. Однако именно конкуренция косвенно создает ту реальность, к которой мы стремимся. Это снижение цен на билеты, географическая диверсификация, предоставление более комфортных и широких услуг”,- сказал Аветисян, отметив, что создание равных условий для конкурентов они считают приоритетом.

В ответ на замечание о том, что для российских и другие иностранных авиаперевозчиков в аэропорту “Звартноц” создаются более льготные условия, чем для местного авиаперевозчика, Сергей Аветисян напомнил о том, что два дня назад директор авиакомпании “Армения” выразил благодарность аэропорту “Звартноц” за предоставление им 50-процентной скидки. Другие авиакомпании такие скидки не получают, заметил начальник ГУГА.

По его словам, когда маленькие компании конкурируют с крупными, они всегда оказываются в трудных условиях. “В Армении авиакомпании должны осознавать, в какое поле приходят. Я думаю, что если их расчеты будут правильными, они добьются успеха”,- добавил С.Аветисян.

Авиационный рынок открыт для всех хозяйствующих субъектов, кроме того, содаются простые прозрачные системы, которые позволяют потенциальному инвестору чувствовать себя удобно, уверенно и надежно, заверил Сергей Аветисян.

Касаясь того, что граждане предпочитают уезжать и приезжать через Тбилиси, руководитель ГУГА отметил, что их число резко сократилось. В то же время он признал, что есть направления, которые через Тбилиси более доступны. Разница между армянским и грузинским рынками в том, что на грузинском достаточно активно действуют турецкие компании, и Стамбул, являясь крупным авиационным центром, организует крупные транзитные потоки из Тбилиси в европейские страны.

А преимущество Еревана перед Тбилиси – это авиаперевозки в Россию и Париж, добавил Сергей Аветисян.