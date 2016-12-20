Президент Серж Саргсян созвал заседание Совета национальной безопасности

Президент Республики Армения Серж Саргсян, председатель Совета национальной безопасности РА Серж Саргсян сегодня созвал заседание Совета национальной безопасности.

В рамках повестки дня министр энергетики и природных ресурсов Ашот Манукян доложил проект "Концепции безопасного управления радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом в Республике Армения". Разработка концепции вытекает из стратегии национальной безопасности Республики Армения и призвана обеспечить преемственность политики безопасного использования атомной энергии, основываясь на обязательствах, принятых на себя Республикой Армения в соответствии с международными соглашениями, критериях безопасности Международного агентства по атомной энергии, а также на передовом международном опыте безопасного управления радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом. Она нацелена на дальнейшее совершенствование системы управления радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, развитие сотрудничества между субъектами, осуществляющими деятельность с радиоактивными материалами, а также органами государственного управления и местного самоуправления.

По итогам обсуждения проекта Президент Республики, подчеркнув необходимость принятия документа, получил премьер-министру РА обсудить с вице-премьером и министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов и представить предложения относительно сроков разработки стратегии правительства РА, вытекающей из "Концепции безопасного управления радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом в Республике Армения".

Министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян доложил членам Совета безопасности вопрос проведения в Армении в 2018 году саммита Франкофонии, относительно чего им было получено от Президента Республики поручение во время рабочей встречи 2 декабря. На заседании Совета решено создать межведомственную комиссию по подготовке саммита Франкофонии.

Президент поручил правительству в месячный срок обеспечить разработку плана действий по подготовке и проведению саммита Франкофонии и представить на утверждение Президента РА. Поручено также сформировать секретариат по вопросам подготовки и проведения Председательства РА в организации Франкофонии.

Члены Совета национальной безопасности заслушали также доклад министра РА по труду и социальным вопросам Армена Асатряна о результатах реализации одобренных протокольным постановлением #27 от 2 июля 2009г. Стратегии демографической политики РА и списке мероприятий для беспечения реализации Стратегии (2009-2035гг.) и относительно видения дальнейшего развития сферы.