Правительство использует поздравительные открытки стоимостью 1800 драмов

В правительстве не жалеют сил и энергии на то, чтобы, выступая перед видеокамерами, говорить о сокращении расходов, о повышении их результативности. На деле же…

12 декабря аппарат правительства заключил с ООО “Айрапет Гратаракчутюн” договор о поставках товаров на государственные нужды. На этот раз “государственной нуждой” оказались праздничные новогодние открытки.

Напечатанные офсетом персональные конверты с выпуклым узором серебристого цвета и вкладышами из пергаментной бумаги обошлись правительству, а точнее нам, налогоплательщикам, в 1800 драмов штука. Всего предусмотрено купить 550 таких конвертов на общую сумму 990,000 драмов.

Согласно договору, крайний срок поставки открыток правительству – 20 декабря. Если вы получите поздравительную открытку от правительства, не спешите с ней расстаться, помните, что вы выбрасываете 1800 драмов.

А вот Национальная комиссия по теле- и радиовещанию решила приобрести у компании “Европринт” 200 открыток стоимостью 500 драмов каждая, что обошлось в общей сложности в 100 тысяч драмов. Конечно, эта открытка вряд ли будет иметь “выпуклый узор серебристого цвета”, но на настроении читающего новогоднее поздравление это вряд ли скажется.