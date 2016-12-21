Сегодня состоялось внеочередное заседание Правительства РА, которое вел Премьер-министр РА Карен Карапетян.

В рамках первого вопроса повестки дня Правительство одобрило проект закона РА «О внесении изменения в закон РА «О государственной пошлине», целью которого является приведение зафиксированных в законе положений в соответствие с положениями 14-й части 444-й статьи Налогового кодекса РА.

По второму вопросу повестки дня Правительство решило предложить Председателю Национального Собрания РА 22 декабря в 12:00 созвать внеочередную сессию НС РА и включить в повестку дня проект закона РА «О внесении изменения в закон РА «О государственной пошлине» и три международных договора.