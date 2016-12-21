Четверг, 22 декабря

Внутренная политикаПолитика

Состоялось внеочередное заседание Правительства РА



Сегодня состоялось внеочередное заседание Правительства РА, которое вел Премьер-министр РА Карен Карапетян.
В рамках первого вопроса повестки дня Правительство одобрило проект закона РА «О внесении изменения в закон РА «О государственной пошлине», целью которого является приведение зафиксированных в законе положений в соответствие с положениями 14-й части 444-й статьи Налогового кодекса РА.
По второму вопросу повестки дня Правительство решило предложить Председателю Национального Собрания РА 22 декабря в 12:00 созвать внеочередную сессию НС РА и включить в повестку дня проект закона РА «О внесении изменения в закон РА «О государственной пошлине» и три международных договора.


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