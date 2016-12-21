Аида Мурадян: “40 процентов родителей в качестве метода воспитания применяют физическое насилие”

В Армении нет точных данных о применении насилия к детям, поскольку полиция и общественные организации располагают информацией только о тех случаях, которые получают ход. Случаев, которые замалчиваются, гораздо больше, уверяет председатель Сети защиты детей Мира Антонян.

По ее словам, показатель применения насилия к детям, применение физического насилия в качестве воспитательного метода свидетельствуют о том, что в обществе нет консенсуса относительно того, является ли насилие к детям или между супругами предметом общественной заботы, должно ли общество реагировать на подобные случаи.

В обществе бытует вызывающее обеспокоенность мнение о том, что “проблема применения насилия должна решаться внутри семьи”, говорит председатель Сети защиты детей.

Член совета этой же организации Аида Мурадян сообщила, что в результате изучения, проведенного среди 10.000 родителей, выяснилось, что их 40% в процессе воспитания применяет физическое насилие. Эта ситуация не изменится до тех пор, пока не будут приложены усилия по решению проблемы, утверждает эксперт.

Еще один член совета Сети, Нуне Гегамян, касаясь мнения о том, что применение насилия к детям – внутреннее дело семьи, отметила, что не хочет, чтобы общество оставалось в плену закостенелых стереотипов, в частности, понятия “отцовская пощечина”.

Говоря о реакции на насилие в семье, Гегамян подчеркнула, что существует необходимость в оказании услуг на государственном уровне, в частности по обязательной реабилитации и пресечению подобных действий.

Другой представитель Сети защиты детей, Аршак Гаспарян, отметил, что сегодня, когда обсуждаются вопросы семейного насилия, создания общества и семейной среды без насилия, “необходимо объяснить определенному слою общества, что любовь не предусматривает насилие и что в семье должны царить любовь и уважение”.

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