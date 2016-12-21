В резиденции Президента состоялись армяно-иранские переговоры на высшем уровне

В резиденции Президента прошла официальная церемония встречи прибывшего в Армению с официальным визитом Президента Исламской Республики Иран Хасана Рохани.



Президент Ирана провёл отдельную беседу с Президентом Армении, после чего состоялась встреча Сержа Саргсяна и Хасана Рохани в расширенном составе - с участием официальных делегаций двух стран.



"Уважаемый господин Президент, я тепло приветствую Вас в Республике Армения. Вы - ожидаемый и желанный гость армянского народа, и мы преисполнены надежды, что Ваш первый официальный визит в должности Президента Исламской Республики Иран придаст новый дух и дыхание нашему сотрудничеству. Армяно-иранская дружба идёт из глубины веков и, опираясь на эту очень прочную основу, мы в 1992 году установили межгосударственные отношения. Сегодня, спустя 25 лет, я очень рад, что мы можем констатировать: за этот период не было ни одного обстоятельства, которое бы бросило тень на наши отношения. Мы благодарны руководству Исламской Республики Иран за внимательное отношение к нашим отношениям.

И мы всегда были прямы и честны в наших отношениях и готовы так же и продолжать. Пользуясь случаем, прошу передать моё глубокое уважение и добрые пожелания духовному лидеру Ирана Сейеду Али Хасану Хаменеи. Добро пожаловать в Армению!" - сказал Президент РА.



"Многоуважаемый Президент, я безмерно благодарен и очень рад, что сегодня посетил Республику Армения - прекрасную страну Республику Армения и столицу Ереван. Мы считаем Республику Армения дружественной нам страной и желаем сделать наши двусторонние отношения еще более тёплыми и развивать их. Мы, обе страны, принадлежим одной и той же культуре и цивилизации. Всегда отношения народов двух стран были тёплыми и дружественными", - сказал на встрече с Президентом Сержем Саргсяном Президент Ирана Хасан Рохани.