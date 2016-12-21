Армянские торговцы недовольны установленными на Баграташенском пропускном пункте предпраздничными пошлинами

Армянские торговцы на автомобилях и тележках провозят через пропускной пункт в Баграташене мандарины, гранаты и другие фрукты из Грузии. С тех, кто везет товар на ручных тележках, пошлины не взимают. Об этом Hetq.am сообщили в Баграташене сами торговцы.

На грузинском таможенном пункте они не сталкиваются с проблемами. “Грузин устраивает реализация сельхозпродукции их страны”,- сказал в беседе с нами один из торговцев. Часть тенх, кто привозит грузинские мандарины, – жители Ноемберяна, Птгавана, Баграташена и других приграничных сел Тавушской области, которые благодаря торговле с трудом решают проблему выживания своих семей.

При перевозке товаров через пропускной пункт крестьяне здешних сел не пользуются таможенными льготами. Между тем, по словам местных жителей, это может способствовать активизации жизни в приграничных общинах. “Я не хочу говорить на эту тему. Мы и без того живем в приграничном Ноемберяне, выполняем очень тяжелую работу. Почему нам не разрешают провозить через пропускной пункт даже мандарины. Посмотрите на мой товар, с меня взяли 25 тысяч драмов. Тем, кто провозит груз на тележке, ничего не говорят. Я же везу с грузинской стороны килограммов 200-300”,- сказала в разговоре со мной Нарине, показывая забитый мандаринами багажник своего автомобиля.

В километре от таможенного пункта, рядом с селом Птгаван, торговцы развернули рынок, где, как они говорят, оптовая цена одного килограмма мандаринов составляет 300-400 драмов, гранатов – 500 драмов, бананов – 1000 драмов, киви – 800 драмов.

“Почему не продаете свой товар в Ноемберяне?” – спрашиваю одного из этих людей. “Сюда приходят оптовики,- пояснил пожилой мужчина. – На таможне нас очень мучают. Состояние нашего народа действительно очень тяжелое. В нашей семье никто не работает, перебиваемся этой торговлей”.

“Я не могу описать, в каком состоянии подъезжаю к таможне и выезжаю оттуда. Вот если б была работа, это было бы другое дело. Но у нас только такая возможность заработать, да и то не разрешают. А если вы сфотографируете мою машину, то меня вообще не пропустят”,- предупредила Нарине.

“Идите сфотографируйте. Посмотрите, как притесняют на таможне. С торговцев сдирают деньги и отправляют в терминал”,- сообщила Гаяне Кочарян.

“Сколько с вас требуют в случае провоза 100 килограммов?” – поинтересовалась я. “Много. Смотря с кого”,- последовал ответ. “Почему с одних берут маленькую пошлину, а с других – большую?” – продолжаю спрашивать. “Им лучше знать, таможенники всех хорошо знают. С одного бедного человека за мешок мандаринов взяли 5 тысяч драмов”,- сказала Гаяне.

Гаяне Кочарян

На грузинском таможенном пункте обстановка была спокойная. Стоявшие возле микроавтобуса с армянскими торговцами две молодые девушки, которые тоже занимались мандаринным бизнесом, пожаловались на армянских таможенников. “Проходить через нашу таможню – страшное дело”,- сказали они, попросив не публиковать их имена.

Возле Баграташенского таможенного пункта беседую с Софьей Марикян. “Я больна. Каждый день прихожу сюда за двумя мешками мандаринов, чтобы на вырученные деньги покупать лекарства. У мужа опухоль, сын служит на позициях в Баганисе”,- рассказала женщина.

Ее муж Айк Казинян отметил, что при перевозке мандаринов грузины их не притесняют. “Нас армяне обижают”,- сказал Айк. “Сколько денег требуют таможенники за два мешка мандаринов?” – поинтересовалась я. “Смотря где”,- ответил Айк. И пока я собиралась задать ему второй вопрос, Софья локтем предупредила мужа, чтобы он молчал. “С нас денег не требуют”,- сказал после этого Айк.