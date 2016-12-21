Четвертое судебное заседание откладывается из-за переводчика: дело “АрменТела” затягивается

Проходящий в суде общей юрисдикции административных округов Кентрон и Норк-Мараш судебный процесс по эпизоду подсудимого по делу “АрменТела”, бывшего директора технического блока этой компании Владимира Сачкова сегодня вновь был отложен. Причина, как всегда, в переводчике. На этот раз перенос судебного заседания суд обосновал истечением срока договора, заключенного с участвующим в деле переводчиком на русский язык.

Напомним, что с начала года в связи с проблемами с обеспечением перевода было перенесено три судебных заседания.

Защитник Сачкова Наринэ Рштуни подсчитала, что из назначенных в 2016 г. 29 судебных заседаний состоялись лишь десять. Адвокат подчеркнула, что председательствующий судья Армен Бекташян не прикладывает усилий для проведения заседаний надлежащим образом. Наоборот, его усилия направлены на то, чтобы заседания не проходили. Более того, суд не прикладывает усилий к тому, чтобы оставшиеся свидетели по данному делу доставлялись в суд для проведения допроса, что позволит перейти к этапу исследования доказательств.

Другой защитник Владимира Сачкова, Армен Багдасарян, на предыдущем заседании ходатайствовал о допросе в суде другого обвиняемого по делу “АрменТела” Ашота Погосяна. Напомним, что дело по части Погосяна находится в производстве судьи Гагика Погосяна. По этому ходатайству суд не принял решения.

Согласно обвинению, некоторые должностные лица ЗАО “АрменТел” и косвенно связанная с этой организацией группа лиц создали канал связи, с помощью которого поступавшие от зарубежных операторов международные звонки обходили расчетную систему компании. Этот канал действовал в 2011-2013 гг. В результате деятельности группы компании, а следовательно и государству был причинен ущерб в размере 1 млрд 783 млн драмов.

На снимке слева направо: переводчик на русский язык и Владимир Сачков