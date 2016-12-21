Премьер-министр и крупные иностранные инвесторы РА обсудили вопросы увеличения объемов инвестиций в экономику Армении

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял представителей предприятий, осуществляющих крупные прямые иностранные инвестиции в РА.

Премьер-министр отметил, что Правительство придает важное значение увеличению объемов инвестиций в экономику нашей страны и готово обсудить совместные задачи в направлении обеспечения прогресса в этом направлении.

Главе Правительства представили проблемы, связанные с деятельностью компаний, осуществляющих инвестиции в различных сферах: информационных технологий, горной промышленности, энергетики, сельского хозяйства, пищевой промышленности, транспортных коммуникаций, которые в основном относились к налоговому и таможенному администрированию, диверсификации путей транспортных перевозок и др. В ходе обмена мнениями были обсуждены варианты решения этих проблем, а также затронуты вопросы, относящиеся к программам развития предприятий, на которых осуществляются иностранные инвестиции.

Коснувшись поставленных вопросов, Карен Карапетян призвал иностранных инвесторов озвученные предложения письменно представить в заинтересованные ведомства, поручив ответственным лицам совместно рассмотреть их и проявить последовательность в вопросе выполнения достигнутых договоренностей. «Если мы приходим к общему знаменателю вокруг всего того, о чем говорим, я обязуюсь, что мы выполним наши договоренности с точностью до четвертой цифры после запятой. Но вы, представители бизнеса, сформулируйте, что должен делать я, что должны делать вы, чтобы мы шли шаг за шагом. Я жду ваших предложений», - подытожил Премьер-министр.