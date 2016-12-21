Подозреваемый в покушении на Гагика Хачатряна получил убежище в Чехии

Сын известного предпринимателя Альберта Ерицяна Роберт Ерицян, объявленный в розыск правоохранителями Армении, получил убежище в Чехии.

Как известно, Ерицян проходит по делу об организации покушения на бывшего председателя Комитета госдоходов РА Гагика Хачатряна. 23 мая 2009 г. была предпринята неудачная попытка убийства Хачатряна. В рамках данного дела в октябре 2011 г. суд приговорил шесть человек к лишению свободы, а Р.Ерицян был объявлен в розыск. Последний обвиняется в подстрекательстве к попытке убийства государственного деятеля (ст. 34-38-305 УК РА, предусматривающая лишение свободы от 12 до 20 лет или пожизненное заключение).

В октябре 2014 г. чешские правоохранители задержали Р.Ерицяна, после чего Генпрокуратура РА обратилась к чешским коллегам с просьбой о его экстрадиции. Поскольку уже долгое время новых сведений об экстрадиции не было, Hetq.am направил в Генпрокуратуру соответствующий запрос. В полученном ответе говорилось, что городской суд Праги решил отклонить ходатайство об экстрадиции Ерицяна РА.

По данным прокуратуры, в Армении в качестве меры пресечения в отношении Ерицяна избран арест, он объявлен в розыск, однако по ст.31 УК РА (обвиняемый скрывается от следствия или суда, либо его местонахождение не установлено) следствие по делу приостановлено.

Наши коллеги в Чехии выяснили, что 14 сентября 2015 г. чешский суд отклонил ходатайство армянской стороны. Обоснование состояло в том, что 11 мая 2015 г. Роберту Ерицяну было предоставлено убежище в Чехии. Чешские коллеги направили в Министерство внутренних дел запрос о предоставлении убежища Ерицяну, однако там ответили, что не уполномочены комментировать подобные вопросы. Журналисты позвонили и Роберту Ерицяну, у которого поинтересовались его просьбой о получении убежища и бизнесом в Праге, но тот отказался отвечать на эти вопросы.

Напомним, что после публикации Hetq.am новым собственником земельного участка Ерицянов в Праге стал Арутюн Саруханян, однако не исключено, что этот шаг преследовал цель скрыть настоящих владельцев.

Мы писали и о том, что реальной причиной отказа в экстрадиции Р.Ерицяна в Армению могло стать то обстоятельство, что в конце 2014 г. Армения не только не экстрадировала “вора в законе” Андраника Согояна (известного по кличке Зап), который был заочно приговорен в Чехии к 22 годам лишения свободы, но и не выполнила акт чешского суда (в январе 2015 г. Согоян был выпущен на свободу), как это предусмотрено нашим законодательством. Таким образом, позиция чешской стороны стала своего рода ответом на действия системы правосудия Армении.

На снимке: дом в Праге, где, согласно документам, прописан Р.Ерицян