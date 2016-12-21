Четверг, 22 декабря

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Премьер-министр РА Карен Карапетян встретился с Президентом ИРИ Хасаном Рохани



Премьер-министр РА Карен Карапетян встретился с прибывшим с официальным визитом в Армению Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рохани. «Очень рад встретиться с Вами и погостить у нашего хорошего друга – армянского народа», - отметил Хасан Рохани, добавив, что в результате переговоров с Президентом РА Сержем Саргсяном достигнут ряд соглашений и договоренностей. Хасан Рохани одновременно выразил надежду, что в будущем они станут очевидцами воплощения в жизнь этих программ.
Премьер-министр Карен Карапетян, приветствуя визит Президента Исламской Республики Иран Хасана Рохани в Республику Армения, отметил, что повестка дня армяно-иранского двустороннего сотрудничества насыщена богатым содержанием, которое создает прочные основы для развития и расширения дальнейших отношений.
Премьер-министр РА в свою очередь представил ряд предложений, реализация которых еще больше укрепит армяно-иранские экономические связи и придаст новый заряд дальнейшему сотрудничеству. В частности, предложено рассмотреть с иранской стороной идею создания в Армении центра сертификации пищевых продуктов, который будет способствовать упрощению процесса оценки соответствия ассортимента товаров и росту торгового оборота.
Коснувшись сотрудничества свободных экономических зон Армении и Ирана, Премьер-министр Карапетян с точки зрения стимулирования торгового оборота отметил также важность расширения деятельности иранских компаний в Армении, учитывая возможности рынка Евразийского экономического союза.
Премьер-министр Карен Карапетян вновь подтвердил готовность Армении активно содействовать переговорному процессу Иран-ЕАЭС.
Были также затронуты вопросы повестки дня, касающиеся упрощения процесса транзитных перевозок, реализации туристского потенциала и увеличения взаимных пассажирских потоков.
Президент Хасан Рохани положительно оценил шаги, направленные на стимулирование армяно-иранского сотрудничества и отметил, что иранская сторона поощряет любое конструктивное предложение, направленное на развитие двусторонних отношений.


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