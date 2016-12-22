Создается Фонд стабильного школьного питания

Правительство Армении одобрило предложение о создании Фонда стабильного школьного питания, цель которого обеспечить продолжение и развитие программы “Стабильное школьное питание”, осуществляемой правительством Армении и Всемирной Продовольственной Программой. Учредителем фонда является Республика Армения в лице правительства, временно исполняющим обязанности исполнительного директора будет назначен Баграт Есаян.

Фонд преследует цели обеспечить учащихся учебных заведений здоровым разнообразным питанием, способствовать повышению качества образования, укрепить здоровье детей, повысить уровень социальной защищенности, стимулировать местное производство и т.д.

Первоочередными функциями Фонда являются организация приготовления и поставок питания, повышение квалификации лиц, ответственных за организацию питания в учебных зведениях, обеспечение необходимых условий для организации школьного питания, поставки имущества и оборудования, изучение международного и местного опыта в сфере организации питания, обмен программами.

Согласно проекту решения, в ходе переговоров была достигнута договоренность о том, что в случае создания правительством РА Фонда стабильного школьного питания основной донор, правительство РФ, будет выделять средства непосредственно армянской стороне.

В проекте решения также отмечается, что в настоящее время программа осуществляется в десяти областях Армении для 83.000 детей в дошкольных учреждениях и младших классах, которые пять раз в неделю, или 180 дней в году, получают горячее школьное питание.