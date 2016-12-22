В НКР будет создан филиал ереванского Матенадарана

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании одобрило предложение министра образования и науки Левона Мкртчяна о создании в Нагорно-Карабахской Республике филила “Научно-культурный центр “Матенадаран-Гандзасар” ГНКО “Научно-исследовательский институт старинных рукописей имени Месропа Маштоца “Матенадаран”.

Филиал будет действовать на территории бывшей семинарии монастырского комплекса Гандзасар.

“По сути, этот филиал уже создан и действует благодаря усилиям фонда “Пюник”. Это один из успешных проектов в НКР”,- отметил на заседании правительства министр Мкртчян.

Согласно представленному проекту решению, 21 ноября 2015 г. в построенном на средства Общеармянского фонда “Пюник” сооружении открылась экспозиция, на которой представлено свыше 100 рукописных книг, созданных в Арцахе и других провинциях исторической Армении, уникальных рукописей, рассказывающих об истории Арцаха, старинных книг, привезенных из арцахских монастырей и церквей.

С целью обеспечения продолжения этой инициативы, популяризации на международном уровне духовного наследия Арцаха целесообразно создать на территории при монастырском комплексе Гандзасар в НКР филиал Института древних рукописей имени Месропа Маштоца – Матенадарана, говорится в проекте решения.